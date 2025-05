"Uniwersalny język" i obawy o czerwoną kartkę

Na konferencji prasowej po meczu, trener Arena przyznał, że rozumiał frustrację Messiego. Jak wiadomo, istnieje uniwersalny język, gdy mówi się o sędziach. On po prostu nie był zadowolony - powiedział szkoleniowiec San Jose Earthquakes.

Arena dodał, że jego interwencja miała na celu ochronę Messiego przed czerwoną kartką. Naprawdę chciałem się upewnić, że nie dostanie czerwonej kartki, dlatego po prostu starałem się go odsunąć. Ponieważ gdyby dostał czerwoną kartkę pod koniec meczu, byłoby to śmieszne. Więc chciałem się upewnić, że go stamtąd zabierzemy i będzie gotowy do gry w następnym meczu dla Miami - dodał.

Trener Interu Miami, Javier Mascherano, który w przeszłości grał z Messim w Barcelonie i reprezentacji Argentyny, nie chciał komentować incydentu, stwierdzając jedynie, że "nie ma pojęcia", co zostało powiedziane między jego rodakiem a sędzią. Inter Miami, które w dwóch ostatnich meczach musiało radzić sobie bez Luisa Suareza, nieobecnego z powodów osobistych, w najbliższą niedzielę zagra na własnym stadionie przeciwko Orlando City.