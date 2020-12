Policja w Wadowicach sprawdza, czy organizator słynnej seksimprezy w Brukseli z udziałem węgierskiego polityka, to poszukiwany od ponad roku Polak Dawid Manzheley - ustalili dziennikarze RMF FM. ​Organizator gejowskich seksimprez w Belgii nazywa się tak samo.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

W wadowickiej komendzie Patryk Michalski dowiedział się, że imię i nazwisko mężczyzny się zgadzają, a jego zdjęcia opublikowane przez belgijskie czy holenderskie media są bardzo podobne do zdjęć poszukiwanego Polaka.

Teraz funkcjonariusze - przy współpracy z belgijskimi służbami - będą musieli zweryfikować te informację i potwierdzić, czy to na pewno jest ta sama osoba.

Mężczyzna, o którym mowa, jest poszukiwany przez policję za oszustwa, a sprawą zajmuje się wadowicka policja, bo jego ostatnim miejscem zameldowania były właśnie Wadowice.

Orgia w Brukseli z udziałem dyplomatów

We wtorek w mediach pojawiła się informacja, że policja w Brukseli weszła do baru (jak się potem okazało, tak naprawdę było to mieszkanie), w którym 25 mężczyzn uprawiało z sobą seks. Z powodu restrykcji covidowych wszyscy dostali mandaty.



Jeden z uczestników próbował uciec przez okno i zejść po rynnie. Jak się okazało, był to József Szájer - węgierski europoseł, prominentny polityk konserwatywnego Fideszu, jeden z autorów konstytucji, która "zamknęła furtkę" do ewentualnego wprowadzenia małżeństw jednopłciowych.

Szájer zrezygnował z mandatu europosła, a oficjalny profil Fideszu dziękował mu za obronę "tradycyjnych wartości". To było jednak zanim informacja o jego udziale w orgii została upubliczniona.

Na imprezie także dwie inne osoby wylegitymowały się dokumentem dyplomatycznym. Zdaniem mediów jeden z nich to dyplomata z Estonii.