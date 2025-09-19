"Dwa rosyjskie myśliwce wykonały niski przelot nad platformą Petrobalticu na Morzu Bałtyckim. Naruszona została strefa bezpieczeństwa platformy. Powiadomione zostały Siły Zbrojne RP i inne służby" - poinformowała straż graniczna. Nie doszło do naruszenia granicy Polski - ustalił reporter RMF FM.
Straż graniczna poinformowała o zdarzeniu w piątek wieczorem.
"Dwa rosyjskie myśliwce wykonały niski przelot nad platformą Petrobalticu na Morzu Bałtyckim. Naruszona została strefa bezpieczeństwa platformy. Powiadomione zostały Siły Zbrojne RP i inne służby" - napisano w komunikacie SG.