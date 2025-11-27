Incydent na pokładzie samolotu czarterowego linii lotniczych World2Fly. Maszyna lecąca z Katowic na Dominikanę musiała awaryjnie lądować na Azorach.

Samolot lecący z Katowic awaryjnie lądował na Azorach (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Jak poinformował reporter RMF FM Michał Krasoń, samolot czarterowy linii lotniczych World2Fly, lecący z Katowic na Dominikanę, musiał awaryjnie lądować na Azorach.

Stało się tak ze względu na agresywną osobę będącą pod wpływem dopalaczy, która atakowała innych pasażerów.

Po interwencji służb Airbus A330 mógł kontynuować podróż.

Maszyna wystartowała po godz. 17:00 z wyspy Terceira i leci już w kierunku Puerto Platy, miasta w północno-zachodniej Dominikanie.

Informację o incydencie otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.