Z powodu zadymienia na pokładzie samolot lecący z Warszawy do Stambułu musiał zawrócić i awaryjnie lądować na stołecznym Okęciu - informuje reporter RMF FM Mateusz Chłystun.
- Chcesz być na bieżąco? Najświeższe informacje znajdziesz na RMF24.pl
Powodem decyzji kapitana była rozszczelniona bateria w prywatnym urządzeniu elektronicznym jednego z pasażerów.
Szczęśliwie nikt nie ucierpiał. Obecnie na płycie lotniska trwa zamiana maszyny.
Z informacji RMF FM wynika, że pasażerowie samolotu zostaną wpuszczeni na pokład, a następnie za około godzinę będą kontynuowali lot.