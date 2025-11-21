Z powodu zadymienia na pokładzie samolot lecący z Warszawy do Stambułu musiał zawrócić i awaryjnie lądować na stołecznym Okęciu - informuje reporter RMF FM Mateusz Chłystun.

Powodem decyzji kapitana była rozszczelniona bateria w prywatnym urządzeniu elektronicznym jednego z pasażerów. 

Szczęśliwie nikt nie ucierpiał. Obecnie na płycie lotniska trwa zamiana maszyny. 

Z informacji RMF FM wynika, że pasażerowie samolotu zostaną wpuszczeni na pokład, a następnie za około godzinę będą kontynuowali lot.

