Na lotnisku w Wilnie doszło do incydentu z udziałem samolotu LOT-u przylatującego z Warszawy. Maszyna zjechała z pasa startowego podczas kołowania, co spowodowało czasowe zamknięcie lotniska. Na szczęście nikt z pasażerów nie ucierpiał.

Samolot LOT-u z Warszawy zjechał z pasa startowego na lotnisku w Wilnie.

Na pokładzie było 63 pasażerów, wszyscy bezpiecznie opuścili maszynę.

Pas startowy pozostawał zamknięty do godziny 4:00 czasu lokalnego (3:00 czasu polskiego).

Przyczyny incydentu badają litewskie służby i ministerstwo sprawiedliwości.

W środę, 26 listopada, o godzinie 13:43 czasu lokalnego na lotnisku w Wilnie doszło do niebezpiecznego incydentu. Samolot linii LOT, wykonujący rejs z Warszawy (lot LO771), zjechał z pasa startowego podczas kołowania w kierunku płyty postojowej. Na pokładzie Embraera E170STD znajdowało się 63 pasażerów.

Pasażerowie bezpieczni

Jak poinformował rzecznik Polskich Linii Lotniczych LOT, wszyscy pasażerowie bezpiecznie opuścili pokład samolotu. Litewskie Porty Lotnicze potwierdziły, że nikt nie odniósł obrażeń. Pasażerowie, których dotyczy zdarzenie, są proszeni o kontakt z liniami lotniczymi w celu uzyskania szczegółowych informacji i śledzenia aktualizacji dotyczących swoich rejsów.

Okoliczności incydentu są obecnie wyjaśniane przez litewskie służby oraz resort sprawiedliwości. Minister transportu Litwy, Juras Taminskas, poinformował, że nie ma przesłanek wskazujących na to, by przyczyną zdarzenia były trudne warunki pogodowe.

Zamknięto pas startowy

W związku z incydentem pas startowy lotniska w Wilnie został zamknięty do godziny 4:00 czasu lokalnego (3:00 czasu polskiego). Władze lotniska apelują do podróżnych o bieżące śledzenie komunikatów.