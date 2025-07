Co najmniej 20 osób zostało rannych, 5 osób jest w stanie krytycznym - informuje straż pożarna z Los Angeles. Z nieustalonych na razie przyczyn samochód wjechał w grupę ludzi na bulwarze Santa Monica, w dzielnicy East Hollywood.

Los Angeles. 20 osób jest rannych po tym, jak samochód wjechał w tłum. Zdjęcie ilustracyjne. / Shutterstock

O co najmniej 20 osobach rannych, w tym 5 w stanie krytycznym informuje straż pożarna z Los Angeles.

Nagrania wideo z miejsca zdarzenia pokazują wiele osób leżących na drodze wokół rozbitego, szarego samochodu, który stanął na chodniku przed klubem muzycznym The Vermont.

Niektórzy ze świadków zdarzenia, cytowani przez portal gazety "The U.S. Sun", twierdzą, że zanim samochód wjechał w ludzi, w tłumie doszło do bijatyki i strzelaniny.

Miejscowa policja potwierdziła, że otrzymała telefon ze zgłoszeniem o strzałach i bójce z udziałem kilkunastu osób.