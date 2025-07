Rząd Meksyku ogłosił rozpoczęcie budowy zakładu sterylizacji much śrubowych. Wyda na to 30 mln dolarów, Stany Zjednoczone dołożą 21 mln. Inwestycja ma pomóc w walce z plagą, która zakłóciła eksport meksykańskiego bydła do USA. Groźny pasożyt składa jaja w ciele żywych zwierząt, najczęściej bydła, ale również ludzi.

Mucha śrubowa / Shutterstock Meksyk buduje zakład do produkcji 100 mln wysterylizowanych much śrubowych dziennie, by ograniczyć populację tych szkodników.

Inwestycja kosztuje Meksyk 30 mln dolarów, a USA dokładają kolejne 21 mln, bo muchy zagrażają też hodowli amerykańskiej.

USA już wstrzymały import bydła z Meksyku z powodu zagrożenia muchami, które u nich zostały wcześniej wytępione.

Na czym polega ta metoda walki z owadami - tego dowiesz się w dalszej części artykułu. Zobacz również: Brutalne morderstwo Polaka w Meksyku! Przerażające szczegóły

Muchy roznoszą jeszcze więcej chorób, niż myśleliśmy

​Pszczoły zaatakowały w centrum miasta. Trzy osoby w stanie ciężkim Uwalnianie wysterylizowanych owadów ma na celu ograniczenie reprodukcji much w środowisku i jest główną metodą walki z tymi pasożytami. Zakład, który powstaje na południu Meksyku, będzie wytwarzał 100 mln much śrubowych dziennie - poinformowało meksykańskie ministerstwo rolnictwa. Meksyk wyda na budowę zakładu 30 mln dolarów, a kolejne 21 mln dołożą Stany Zjednoczone. Wstrzymany import bydła Inwestycja jest dla Meksyku koniecznością. Władze USA ogłosiły bowiem w maju czasowe wstrzymanie importu niektórych zwierząt hodowlanych, w tym bydła z tego kraju. Powodem było wykrywanie much śrubowych coraz bliżej północnej granicy tego kraju. W Stanach Zjednoczonych owady te wytępiono już kilkadziesiąt lat temu. Również władze USA ogłosiły plan budowy zakładu uwalniania wysterylizowanych much śrubowych, by walczyć z tymi pasożytami. Ma on powstać w Teksasie. W kwietniu władze Meksyku potwierdziły pierwszy w kraju przypadek zakażenia człowieka larwami muchy śrubowej. Muszycę wykryto u 77-letniej kobiety ze stanu Chiapas na południu kraju. Dlaczego mucha śrubowa jest groźna? Mucha śrubowa występuje w Ameryce Środkowej i Południowej. W niektórych krajach Ameryki Środkowej udało się ją wytępić, ale w ostatnich latach zaczęła się znów pojawiać. Odnotowano wzrost liczby przypadków w Panamie, a także nawrót w Kostaryce - alarmowała w 2023 roku Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt. W czerwcu 2024 roku amerykańska ambasada opublikowała ostrzeżenie dotyczące much śrubowych w związku z pierwszym śmiertelnym przypadkiem zakażenia człowieka w Kostaryce co najmniej od lat 90. XX wieku. Była to jednocześnie siódma infekcja wykryta u człowieka, odkąd pasożyt zaczął ponownie atakować w tym kraju w 2023 roku - zaznaczono. Walka z muchą śrubową Na czym polega walka z owadami za pomocą sterylizacji? Jak czytamy w serwisie nuclear.pl, samice szkodnika po kopulacji z płciowo wysterylizowanymi samcami nie wydadzą potomstwa. "Jeśli do danej populacji szkodnika będziemy wypuszczać wysterylizowane samce, wówczas - konkurując z normalnymi samcami o samice - sprawią one, że rozród populacji w kolejnych pokoleniach będzie się obniżać, a w rezultacie na określonym terenie nastąpi pełne wyniszczenie szkodnika" - informują eksperci. Rolą zakładu sterylizacji owadów jest produkcja dużych ilości szkodnika, oddzielenie samców, ich sterylizacja za pomocą promieniowania jonizującego, a następnie wypuszczenie w teren.