Władze lotniska w holenderskim Eindhoven nałożyły karę na tanie linie lotnicze Ryanair za regularne opóźnienia na dwóch trasach. Irlandzki przewoźnik straci dwa sloty, czyli prawa do lądowania, w rozkładzie lotów na przyszłe lato.

Holenderski regulator karze Ryanaira za opóźnienia

Airport Coordination Netherlands (ACNL), organ odpowiedzialny za przydzielanie slotów lotniskowych, podjął decyzję o odebraniu Ryanair dwóch slotów w rozkładzie na przyszłe lato na holenderskim lotnisku w Eindhoven.

Powodem są powtarzające się opóźnienia poniedziałkowych wieczornych lotów z Sofii w Bułgarii oraz czwartkowych wieczornych połączeń z Pizy we Włoszech.

Ryanair: Decyzja jest „irracjonalna i nieproporcjonalna”

Irlandzki przewoźnik nie zgadza się z decyzją ACNL i już zapowiedział odwołanie do Komisji Europejskiej oraz holenderskich sądów.

W oświadczeniu przesłanym do mediów Ryanair podkreśla: "Linia odwołała się od tej bezprecedensowej, irracjonalnej i nieproporcjonalnej decyzji ACNL do Komisji Europejskiej i holenderskich sądów i spodziewa się, że zostanie ona uchylona".



Czym są sloty lotniskowe?

Sloty lotniskowe to przydzielane przewoźnikom przedziały czasowe na start i lądowanie na lotniskach, które są szczególnie zatłoczone.

Dzięki nim możliwe jest zarządzanie ograniczoną przepustowością portów lotniczych, zapewnienie płynności ruchu oraz minimalizowanie opóźnień.

W Polsce status lotnisk koordynowanych mają porty w Warszawie (Lotnisko Chopina), Poznaniu i Krakowie.

Dla linii lotniczych sloty mają ogromne znaczenie - decydują o możliwości wykonywania połączeń w najbardziej atrakcyjnych godzinach i wpływają na konkurencyjność przewoźników.