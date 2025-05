Donald Trump mówił ostatnio, że może siłowo zająć Grenlandię, wysłać wojsko do Meksyku do walki z kartelami narkotykowymi, a także ponownie otworzyć zamknięte od lat 60. słynne więzienie Alcatraz. "To jest reakcja prezydenta, który ma niewielką sprawczość i za wszelką cenę próbuje niestandardowymi narzędziami zwrócić na siebie uwagę" - recenzuje w rozmowie z Michałem Zielińskim na antenie Radia RMF24 prof. Małgorzata Zachara-Szymańska z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Prezydent USA Donald Trump, maj 2025 / SAUL LOEB/AFP/East News / East News

"Rozpaczliwe podrygi giganta"

Ameryka imperium już była i to najpotężniejszym - tuż po II wojnie światowej, kiedy to była graczem rozważnym, który w swoich działaniach brał pod uwagę stabilność całego systemu międzynarodowego - powiedziała prof. Małgorzata Zachara-Szymańska w Radiu RMF24.

To, co teraz obserwujemy w wykonaniu Donalda Trumpa, to są raczej rozpaczliwe podrygi giganta, który upada. Nie odczytuję tego agresywnego, narcystycznego stylu jako ilustracji wielkości Stanów Zjednoczonych. To jest reakcja prezydenta, który ma niewielką sprawczość i za wszelką cenę próbuje niestandardowymi narzędziami zwrócić na siebie uwagę - zauważyła.

Według ekspertki Trump jest bardzo pewny siebie, ale działa "bez scenariusza".

Przyglądamy się temu z zaciekawieniem, ale też trochę ze smutkiem, bo jednak dobrze życzymy Ameryce i wiemy, że to do niczego dobrego nie doprowadzi - stwierdziła.

Kto ma być widzem spektaklu Trumpa?

Moim zdaniem to jest spektakl, którego Amerykanie oczekują i oni są tutaj pierwszoplanową publicznością. To trochę działa w ten sposób, że asertywna czy wręcz agresywna postawa wobec świata jest dla części, bo nie wszystkich - skomentowała prof. Małgorzata Zachara-Szymańska.

Zwróciła także uwagę, że prezydent Stanów Zjednoczonych posiada ogromny negatywnie nastawiony elektorat - również we własnym kraju.

Ci, którzy na niego głosowali, chcą sprawczego prezydenta, który mówi im swoimi działaniami i swoim bezpardonowym zachowaniem, że "oto Ameryka stoi w centrum globu i ona rozdaje karty" - powiedziała amerykanistka, dodając, że problem polega jednak na tym, że "Trump nie wygrywa, a wyborcy nie dostają obiecanych rezultatów".

Ludzie chcą, żeby inflacja była niższa, żeby miejsca pracy były zabezpieczone, żeby ceny jajek spadały. Nie interesują ich narzędzia, którymi się to dokonuje, tylko rezultat, a rezultatów brakuje - wytłumaczyła.

Chwiejność w wypowiedziach

Każdy na jego miejscu robiłby to samo - stwierdziła profesor.

Po pierwszej kadencji Donalda Trumpa niespełnione obietnice stały się jego cechą charakterystyczną, a mimo to ponownie zdobył przychylność Amerykanów.

Możemy wnioskować, że Amerykanie są zdesperowani albo znudzeni polityką w starym stylu. Szukają showmana i nie oczekują, że będzie realizował obietnice, tylko chcą dostać zastrzyk emocji - powiedziała ekspertka, dodając, że w tym Donald Trump świetnie się spełnia.

Mania wielkości

Ostatnio świat obiegło zdjęcie - opublikowane przez samego Trumpa - z jego podobizną w stroju papieskim, a następnie grafika, na której prezentuje się jako jeden z bohaterów "Gwiezdnych wojen", trzymając miecz świetlny na tle dwóch orłów oraz amerykańskiej flagi.

Jest mistrzem w wykorzystywaniu popkultury, on sam jest z tej popkultury utkany. Zanim został politykiem, był osobą publiczną, celebrytą - przypomniała prof. Zachara-Szymańska z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ.

Trump mówił o sobie, że przypomina postać lwa, a także porównywał "wielkość swojej prezydentury" do Abrahama Lincolna czy George’a Washingtona. Mamy tutaj manię wielkościową, ale przewrotnie powiem, że wcale to nie jest nieuzasadnione, bo Donald Trump stworzył swoje wierne grono wyznawców. To jest jego mechanizm polityczny - wyjśniła badaczka.

Dodała, że brak tam jednak racjonalności oraz liczenia zysków i strat. Zamiast tego, Trump bazuje na zaangażowaniu, emocjach i potrzebie identyfikowania się z przywódcą.

Wykorzystał mechanizmy w polityce, które wykorzystują religie, ale religie jednak są zorientowane na to, żeby ludzie byli lepsi. A u Donalda Trumpa to różnie bywa z tymi celami - podsumowała w internetowym Radiu RMF24 prof. Małgorzata Zachara-Szymańska.

Opracowanie: Julia Domagała.