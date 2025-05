Chadecy i socjaldemokraci podpisali umowę koalicyjną, która ma zmienić bieg niemieckiej polityki. Nowy rząd obiecuje reformy, inwestycje i twarde podejście do migracji, ale już na starcie musi mierzyć się z niechęcią społeczeństwa. Co zakłada umowa i kto wejdzie do gabinetu Merza?

Nowy rząd Niemiec utworzą CDU, CSU oraz koalicyjny partner SPD. Wyznaczony kanclerz i przewodniczący CDU Friedrich Merz prezentuje podpisaną umowę koalicyjną podczas uroczystości w Berlinie / Clemens Bilan / PAP/EPA CDU i CSU zwyciężyły w wyborach, a SPD - mimo najgorszego wyniku od czasów powojennych - zostaje partnerem w rządzie większościowym.

W umowie koalicyjnej zapisano ambitne cele: pobudzenie gospodarki, zaostrzenie kontroli granicznych oraz większe zaangażowanie Niemiec w Europie.

J.D. Vance grozi Niemcom. "Amerykański podatnik tego nie będzie tolerował" Podpisanie umowy i zapowiedź nowego otwarcia Partie chadeckie CDU i CSU oraz SPD podpisały w poniedziałek w Berlinie umowę koalicyjną stanowiącą podstawę programową wspólnego rządu. Głosowanie nad kandydaturą szefa CDU Friedricha Merza na kanclerza oraz zaprzysiężenie jego rządu zaplanowano na wtorek. Umowę podpisali: w imieniu CDU Merz, w imieniu SPD oboje przewodniczący Lars Klingbeil i Saskia Esken, a jako przedstawiciel CSU premier Bawarii Markus Soeder. Przed złożeniem podpisu Merz zapowiedział, że nowy rząd, jeżeli zostanie wybrany przez Bundestag, przystąpi natychmiast do pracy, aby zmieniać Niemcy na lepsze. Rząd zapewni krajowi reformy i inwestycje - zaznaczył. Zapowiedział większą aktywność Niemiec na arenie międzynarodowej, przede wszystkim w Europie. Esken podkreśliła, że jednym z głównych zadań koalicji będzie walka ze skrajną prawicą. Trzeba położyć kres prawicowym upiorom - powiedziała. Kto obejmie kluczowe stanowiska w rządzie? Koalicjanci podali wcześniej do publicznej wiadomości swoich kandydatów na stanowiska ministerialne. Wicekanclerzem i ministrem finansów będzie przewodniczący SPD Lars Klingbeil. Stanowisko ministra spraw zagranicznych dostanie Johann Wadephul z CDU, a resort spraw wewnętrznych obejmie czołowy polityk CSU Alexander Dobrindt. Ministrem obrony pozostanie socjaldemokrata Boris Pistorius, obecnie najpopularniejszy niemiecki polityk. Negocjacje podjęte przez trzy ugrupowania po wyborach do Bundestagu 23 lutego zakończyły się na początku kwietnia. Umowę zaakceptowali następnie wszyscy koalicjanci. W internetowym referendum zorganizowanym przez SPD wśród wszystkich członków partii 84 proc. uczestników poparło porozumienie. Głównymi zadaniami zapisanymi w liczącej 146 stron umowie są przezwyciężenie kryzysu gospodarczego oraz walka z nielegalną imigracją. Gospodarka, migracja i przyszłość koalicji pod presją społeczną Niemiecka gospodarka od trzech lat jest w recesji. Zapowiedziane przez nowy rząd ulgi podatkowe dla przedsiębiorców mają przyczynić się do ożywienia gospodarczego. Liczba osób ubiegających się o azyl spada, jednak obywatele Niemiec uważają, że jest ona nadal zbyt wysoka. W 2024 roku wnioski o azyl złożyło blisko 230 tys. cudzoziemców, o 100 tys. mniej niż rok wcześniej. Problemem są też nielegalni imigranci, dlatego nowy rząd zapowiedział zaostrzenie kontroli oraz odsyłanie z granicy osób, które nie posiadają dokumentów uprawniających do wjazdu do Niemiec. Koalicjanci zapowiedzieli też zacieśnienie relacji z Polską i ożywienie trójstronnej współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego. Jeszcze przed formalnym utworzeniem koalicji trzy partie przeforsowały w Bundestagu zmianę konstytucji pozwalającą na nieograniczone zwiększenie wydatków na obronę oraz na utworzenie specjalnego funduszu na inwestycje w infrastrukturę w wysokości 500 mld euro. Nowy rząd z trudem zbudowany, a poparcie już topnieje Partie chadeckie wygrały wybory parlamentarne, zdobywając 28,6 proc. głosów. Kierujący poprzednim rządem socjaldemokraci ponieśli dotkliwą porażkę, uzyskując zaledwie 16,4 proc., co jest najgorszym wynikiem tej partii w powojennej historii RFN. Koalicja CDU/CSU z SPD była jedyną możliwością stworzenia większościowego rządu przez partie demokratycznego centrum. Chadecy i socjaldemokraci wykluczają współpracę z uznaną za skrajnie prawicową Alternatywą dla Niemiec (AfD), która uzyskała drugi wynik - 20,8 proc. Kanclerz i jego rząd muszą już na starcie liczyć się z pesymistycznymi nastrojami w społeczeństwie. W sondażu "Barometr polityczny" telewizji ZDF 56 proc. ankietowanych negatywnie oceniło nominację Merza na kanclerza, a tylko 38 proc. poparło tę decyzję. Poparcie dla partii tworzących koalicję spadło w porównaniu do wyników wyborów. Obecnie na CDU/CSU chce głosować 27 proc., a na SPD 15 proc., co oznacza, że gdyby wybory odbyły się w ubiegłą niedzielę, koalicja nie miałaby większości. Zobacz również: Matura 2025: Język polski, poziom podstawowy [ARKUSZE CKE I ROZWIĄZANIA]

