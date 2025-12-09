​Rosyjskie ministerstwo obrony zaproponowało ustanowienie medalu dla żołnierzy i cywilów za pomoc w odzyskiwaniu ciał ze strefy działań bojowych na Ukrainie - poinformowała agencja Reutera.

/ Shutterstock

"To rzadki oficjalny sygnał, że Rosja ma trudności z rozliczeniem się z zaginionych osób po prawie czterech latach wojny z Ukrainą" - skomentowała agencja.



Reuters cytuje opublikowany w poniedziałek dokument, który proponuje przyznanie medalu za "ewakuację zabitych żołnierzy i innych osób w warunkach bojowych, w których istnieje zagrożenie życia".



Odznaczane mają być również osoby, które przyczyniły się do wdrażania innowacyjnych technologii, pomagających w odzyskiwaniu ciał i identyfikacji zmarłych.



Według szacunków brytyjskiego wywiadu wojskowego, od czasu inwazji na Ukrainę w lutym 2022 r. zginęło lub zostało rannych ponad milion rosyjskich żołnierzy.