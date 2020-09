Rosyjska prokuratura grozi odpowiedzialnością karną osobom, które - w rozumieniu Moskwy - fałszują historię II wojny światowej. W komitecie śledczym powstał wydział, który będzie zajmował się przypadkami podważania roli Związku Radzieckiego w zwycięstwie nad faszyzmem.

Sowieccy żołnierze na zdjęci z 1943 roku / Agentur Voller Ernst / PAP/DPA



Szef Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej Aleksandr Bastrykin powołał w komitecie dział, który zajmie się badaniem przestępstw "związanych z rehabilitowaniem nazizmu i fałszowaniem historii Ojczyzny".

"Działalność tego działu będzie miała na celu nie tylko ustalenie winnych dokonania przestępstw w latach wojny i realizowanie w ten sposób zasady nieuchronności kary, ale i zapobieżenie wypaczeniu faktów historycznych" - głosi komunikat.

Służby prasowe uzasadniły potrzebę takiej działalności faktem, że nawet po upływie dekad czyny popełnione przez nazistów powinny otrzymać ocenę prawną. "Jednocześnie widzimy, jakie stanowisko, niemożliwe do przyjęcia dla Rosji, zajmują poszczególne kraje zachodnie oceniając wyniki II wojny światowej" - czytamy w oświadczeniu.

Na celowniku Moskwy są przedstawiciele oficjalnych władz - ale także poszczególni politycy głównie zachodnich państw, którzy, jak to ujął szef komitetu Bastrykin, w sposób niedopuszczalny dla Rosji oceniają skutki II wojny światowej. Specjalny wydział będzie dokonywał oceny prawnej tych wypowiedzi.

To realizacja projektu pod nazwą "Bez przedawnienia". W ostatnio przyjętych z inicjatywy Władimira Putina poprawkach do konstytucji jest zapis, że "państwo musi chronić prawdę historyczną".





