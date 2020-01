O rozsiewanie "historycznych kłamstw" oskarżył prezydent RP Andrzej Duda prezydenta Rosji Władimira Putina na łamach renomowanego brytyjskiego dziennika "Financial Times". Wywiad ukazał się w przeddzień Światowego Forum Holokaustu w Jerozolimie, na które polski prezydent się nie wybiera: organizatorzy nie przewidzieli bowiem możliwości zabrania głosu przez przedstawiciela Polski. Przemówienie wygłosi natomiast Władimir Putin, który w ostatnich tygodniach niejednokrotnie m.in. oskarżał Polskę o współpracę z hitlerowcami i obarczał nasz kraj współodpowiedzialnością za wybuch II wojny światowej.

"Słowa Władimira Putina są całkowitym wypaczeniem prawdy historycznej. Nadajemy temu bardzo bezpośrednią nazwę: jest to ideologia, jest to rodzaj poststalinowskiego rewizjonizmu" - stwierdził Andrzej Duda na łamach "Financial Times".

Jak mówił: "Niektórzy twierdzą, że jest to propagandowe hybrydowe działanie wojenne. Niektórzy eksperci twierdzą, że słowa Putina są używane na potrzeby wewnętrznej propagandy. Dla nas nie robi to żadnej różnicy".

"Dla nas liczy się to, że to historyczne kłamstwo jest rozpowszechniane na całym świecie. A my absolutnie nie możemy tego zaakceptować" - podkreślił polski prezydent.