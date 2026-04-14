Estońska służba kontrwywiadu ujawniła, że w ubiegłym roku udało się zdemaskować i powstrzymać działania aż 16 agentów oraz współpracowników rosyjskich służb specjalnych. Władze podkreślają, że Rosja pozostaje największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Estonii, a metody działania rosyjskich służb stają się coraz bardziej wyrafinowane.

Estońska agencja bezpieczeństwa wewnętrznego poinformowała, że w minionym roku udało się wykryć i udaremnić działania aż 16 osób współpracujących z rosyjskimi służbami specjalnymi - GRU oraz FSB. To rekordowy wynik w historii kraju, który pokazuje rosnącą aktywność rosyjskich agentów na terenie Estonii. Jak podkreślił szef estońskiego kontrwywiadu, Margo Palloson, większość zatrzymanych to zwykli obywatele, których działalność została przerwana na bardzo wczesnym etapie, zanim zdążyli wyrządzić poważniejsze szkody.

Rosja - największe zagrożenie dla bezpieczeństwa Estonii

W opublikowanym corocznym raporcie estońskie służby bezpieczeństwa wyraźnie zaznaczyły, że Rosja pozostaje największym i najbardziej długoterminowym zagrożeniem dla bezpieczeństwa kraju. Władze zwracają uwagę, że metody działania rosyjskich służb stają się coraz bardziej złożone i trudne do wykrycia. Szczególną uwagę zwrócono na próby werbowania osób do jednorazowych zadań, takich jak dewastacja pomników czy ataki na miejsca o symbolicznym znaczeniu dla estońskiej tożsamości narodowej.

Estoński kontrwywiad alarmuje, że rosyjskie służby coraz częściej sięgają po tzw. "jednorazówki" - osoby pozyskiwane do wykonania pojedynczego zadania, po czym tracące kontakt z mocodawcami. W ostatnim czasie odnotowano również przypadki werbowania nieletnich do przeprowadzania aktów sabotażu. To niepokojący trend, który pokazuje, że rosyjskie służby nie cofają się przed wykorzystaniem młodych ludzi do realizacji swoich celów.

Propaganda i dezinformacja w mediach społecznościowych

Według raportu, Rosja intensyfikuje działania propagandowe w internecie, szczególnie w mediach społecznościowych. Wykorzystywana jest do tego sztuczna inteligencja, która wzmacnia przekaz i zwiększa jego zasięg.

Główne narracje szerzone przez rosyjskie służby dotyczą rzekomych prześladowań Rosjan w Estonii oraz przedstawiania zbrojeń krajów Zachodu jako przygotowań do ataku na Rosję. Celem tych działań jest destabilizacja sytuacji wewnętrznej w Estonii oraz osłabienie zaufania do instytucji państwowych.

35 lat niepodległości

W 2026 roku Estonia obchodzi 35. rocznicę odzyskania niepodległości. To również 35 lat od reaktywacji estońskiej służby kontrwywiadu, która od początku swojego istnienia stoi na straży bezpieczeństwa państwa. Władze podkreślają, że obecna sytuacja geopolityczna wymaga szczególnej czujności i współpracy wszystkich obywateli w walce z zagrożeniami ze strony obcych służb.