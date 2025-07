Fani czarodziejskiego świata mają powody do radości – rozpoczęły się zdjęcia do długo wyczekiwanego serialu na podstawie kultowej serii książek o Harrym Potterze. Produkcja, która powstaje pod szyldem HBO, ma być wierną adaptacją powieści J.K. Rowling. Twórcy podzielili się pierwszym zdjęciem z planu, a także ujawnili kolejną część obsady.

Pierwsze zdjęcie z planu nowego Harry'ego Pottera (zdj. podglądowe) / Shutterstock

W poniedziałek świat obiegło pierwsze oficjalne zdjęcie 11-letniego Dominica McLaughlina w roli młodego czarodzieja. Ubrany w charakterystyczny strój z Hogwartu, z okrągłymi okularami na nosie, aktor już teraz wzbudza ogromne emocje wśród fanów. To właśnie on wcieli się w postać Harry’ego Pottera, rozpoczynając swoją przygodę w świecie magii i czarodziejstwa.

Ujawniono też kolejną część obsady. Rory Wilmot wystąpi jako Neville Longbottom, Amos Kitson w roli Dudleya Dursleya, Louise Brealey jako nauczycielka latania Pani Hooch oraz Anton Lesser, który zagra słynnego twórcę różdżek Ollivandera.

Tym samym dołączają oni do Johna Lithgow’a, który wcieli się w postać profesora Dumbledore’a, Nick Frost zagra Hagrida, Janet McTeer pojawi się jako Minerva McGonagall, a Paapa Essiedu jako Severus Snape.

Już w maju ogłoszono nazwiska trójki młodych aktorów, którzy zagrają Harry’ego, Rona i Hermionę. Ich wybór był szeroko komentowany w mediach i wywołał falę spekulacji na temat tego, jak nowa obsada poradzi sobie z legendarnymi rolami.

Zdjęcia do serialu realizowane są w Warner Bros Studios Leavesden w hrabstwie Hertfordshire - to właśnie tam powstały wszystkie osiem filmów o Harrym Potterze. Dzięki temu twórcy mają dostęp do oryginalnych planów zdjęciowych i rekwizytów, co pozwoli zachować niepowtarzalny klimat znany z kinowych produkcji.

HBO zapowiada, że serial będzie "wierną adaptacją kultowych książek", co oznacza, że widzowie mogą spodziewać się znacznie bardziej rozbudowanej fabuły niż w przypadku filmów. Nowa produkcja ma dać twórcom więcej przestrzeni na rozwinięcie wątków i postaci, które w filmowych adaptacjach często musiały zostać skrócone lub pominięte ze względu na ograniczenia czasowe.

Twórcy planują, że prace nad serialem potrwają aż 10 lat, co pozwoli na szczegółowe ukazanie wszystkich wątków znanych z książek.

Do zespołu produkcyjnego dołączyli również doświadczeni specjaliści, którzy pracowali przy takich hitach jak "The Crown". Wśród nich znaleźli się m.in. operator obrazu Adriano Goldman oraz projektantka fryzur i makijażu Cate Hall.

Premiera pierwszego sezonu serialu zaplanowana jest na 2027 rok.