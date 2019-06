W piątek we Francji zanotowano rekordową temperaturę w historii pomiarów. Europę wciąż zalewa fala gorąca. We Francji i Hiszpanii obowiązują alerty pogodowe w związku z upałami.

Rekordowe upały we Francji. Zdj. ilustracyjne / Zheng Huansong/Xinhua News/ / PAP

45,1 stopnia Celsjusza - to nowy rekord ciepła we Francji. Taką temperaturę odnotowano w piątek w miejscowości Villevieille w regionie Oksytania, w departamencie Gard. Do tej pory rekordową wartością był pomiar z sierpnia 2003 roku, wówczas w rejonie Montpellier termometry wskazały 44,1 stopnia.



Jak podaje brytyjski Guardian, w czterech departamentach, Vaucluse, Gard, Hérault oraz Bouches-du-Rhône obowiązuje najwyższy, czerwony alert pogodowy. Po raz pierwszy ostrzeżenia dotyczą tak dużego regionu.

Meteorolodzy nie wykluczają, że temperatura będzie jeszcze rosła. W całej Francji w piątek zamknięto setki szkół. Inne placówki apelowały do rodziców, by w miarę możliwości zajęli się dziećmi w domu. Egzaminy w szkołach średnich przełożono na przyszły tydzień.

Niebezpieczne upały w Hiszpanii

W Hiszpanii, 17-letni chłopiec zmarł w piątek na zawał serca. Wcześniej, podczas pracy na roli w pełnym słońcu, chłopak źle się poczuł. Postanowił więc ochłodzić się i wskoczył do basenu z chłodną wodą. Dostał konwulsji, zmarł po przewiezieniu do szpitala.



Dzień wcześniej, 80-latek zmarł po tym, jak zasłabł. Przyczyną był najprawdopodobniej zawał serca, spowodowany upałem. Dwie inne osoby, z podobnymi objawami, przebywają w szpitalu.