Prezydent Rosji Władimir Putin w niedzielę zaproponował Ukrainie wznowienie 15 maja w Stambule bez warunków wstępnych bezpośrednich rozmów pokojowych - poinformowały światowe agencje.

"Wielokrotnie proponowaliśmy podjęcie kroków w celu zawieszenia broni. Nigdy nie rezygnowaliśmy z dialogu ze stroną ukraińską. Przypomnę jeszcze raz. To nie my zerwaliśmy negocjacje w 2022 roku. Zrobiła to strona ukraińska" - powiedział rosyjski przywódca na spotkaniu z dziennikarzami na Kremlu.



"W związku z tym, mimo wszystko proponujemy władzom w Kijowie wznowienie bez żadnych warunków wstępnych negocjacji, które zostały przerwane pod koniec 2022 roku" - oświadczył Putin cytowany przez agencję Reuters.

Rosyjski prezydent, w związku z presją zachodu na podpisanie 30-dniowego bezwarunkowego rozejmu z Ukrainą powiedział, że Moskwa nigdy nie odmówiła dialogu z Ukrainą.





Przekonywał, że żeby doszło do zawieszenia broni potrzeba ''poważnych rozmów''.



W sprawie propozycji rozmów Rosja-Ukraina w Stambule zapowiedział też, że jutro spotka się z prezydentem Turcji, Recepem Erdoğanem.