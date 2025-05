Jest odpowiedź prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na propozycję przywódcy Rosji Władimira Putina. Prezydent Rosji zaproponował Ukrainie wznowienie 15 maja w Stambule - bez warunków wstępnych - bezpośrednich rozmów pokojowych. „To pozytywny sygnał, że Rosjanie w końcu zaczęli rozważać koniec wojny” – napisał na platformie X Zełenski.

/ RMF FM

"To pozytywny znak, że Rosjanie w końcu zaczęli rozważać zakończenie wojny. Cały świat czeka na to od dawna" - napisał w niedzielę rano na platformie X prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

"Pierwszy krok, by zakończyć jakąkolwiek wojnę, to zawieszenie broni. Nie ma sensu, by dalej codziennie się zabijać" - podkreślił.

"Oczekujemy, że Rosja potwierdzi zawieszenie wojny - pełne, trwałe i prawdziwe - już od jutra, 12 maja. Ukraina jest gotowa na spotkanie" - zadeklarował Zełenski.