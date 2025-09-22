​"Wszystkie rejestratory były sprawne i zawierały zapis technicznych parametrów tragicznego lotu" - powiedział prok. Antoni Skiba. Warszawska prokuratura okręgowa poinformowała w poniedziałek, że odczytano zapisy z czarnych skrzynek samolotu F-16, który rozbił się na lotnisku w Radomiu.

W katastrofie F16 zmarł mjr Maciej "Slab" Krakowian / Piotr Polak / PAP

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba przekazał, że analizy przeprowadzone zostały na terenie Stanów Zjednoczonych w jednym z licencjonowanych laboratoriów. Trwały kilka dni i dotyczyły wszystkich znalezionych czarnych skrzynek. Wszystkie rejestratory były sprawne i zawierały zapis technicznych parametrów tragicznego lotu - podkreślił prok. Skiba. Dodał, że zapisy te będą analizowane w dalszym toku śledztwa.

Badania rejestratorów odbyły się w obecności polskiego prokuratora z Departamentu do Spraw Wojskowych Prokuratury Krajowej i eksperta z Laboratorium Kryminalistycznego Żandarmerii Wojskowej.

Równocześnie na terenie Stanów Zjednoczonych trwały niezależne czynności i badania prowadzone przez członków polskiej Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Logistyczne wsparcie zapewniła Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, zaś formalności organizacyjne zostały dopełnione z pomocą służb dyplomatycznych RP i Ministerstwa Spraw Zagranicznych - poinformował rzecznik warszawskiej prokuratury.

Prokuratura zabezpieczyła również osobistą kamerę, która należała do majora Macieja "Slaba" Krakowiana, pilota F-16.

Katastrofa podczas AirSHOW w Radomiu

28 sierpnia po godz. 19 podczas ćwiczeń przed AirSHOW w Radomiu rozbił się samolot F-16. Pilot mjr Maciej "Slab" Krakowian nie przeżył. Nad wyjaśnieniem przyczyn wypadku, w którym zginął, pracuje Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, współdziałając z prokuraturą i Żandarmerią Wojskową.

Podczas treningów przed Air Show w Radomiu samolot F-16 miał znaleźć się w niebezpiecznej odległości od szkolno-bojowego FA-50. Jak wynika z nagrań ujawnionych przez TVN24, kontroler ruchu lotniczego rzekomo pomylił maszyny i przekazywał błędne informacje pilotom. Prokuratura Okręgowa w Warszawie nie potwierdziła jednak autentyczności nagrań. Nie pochodzą one z materiałów zabezpieczonych w postępowaniu w sprawie wypadku F-16 - poinformował rzecznik prok. Piotr A. Skiba.

Mjr Krakowian był jednym z bardziej doświadczonych pilotów F-16 i liderem F-16 Tiger Demo Team, oficjalnego zespołu pokazowego polskich Sił Powietrznych. Miesiąc wcześniej zespół zdobył nagrodę As The Crow Flies Trophy na największych pokazach lotniczych Royal International Air Tattoo w Wielkiej Brytanii. Na swoim koncie miał ponad 1400 godzin nalotu, w tym ok. 1200 na F-16.