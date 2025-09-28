​Sąd pierwszej instancji w Changchun na północnym wschodzie Chin skazał w niedzielę byłego ministra rolnictwa i spraw wiejskich Tang Renijana na karę śmierci z dwuletnim zawieszeniem wykonania wyroku za przyjęcie łapówek o równowartości ponad 37 milionów dolarów, o czym informują państwowe media.

Pieniądze w kopercie (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

Sąd pierwszej instancji w prowincji Jilin uznał, że w okresie od 2007 do 2024 roku Tang wykorzystywał swoje stanowiska, m.in. jako minister rolnictwa i wiceprzewodniczący Rządu Autonomicznego Regionu Kuangsi, by pomagać firmom i osobom prywatnym w prowadzeniu działalności gospodarczej, zdobywaniu kontraktów inżynieryjnych i zmianach stanowisk. W zamian za to "bezprawnie przyjął majątek o łącznej wartości ponad 268 mln juanów", czyli 37,6 mln USD.

Kara śmierci dla byłego ministra rolnictwa

Sąd orzekł, że popełnione przez skazanego czyny spowodowały "szczególnie poważne straty dla interesów państwa i narodu", ponieważ "kwota łapówek była wyjątkowo wysoka". Zgodnie z chińskim prawem kara śmierci zostanie zamieniona skazanemu na dożywotnie więzienie po upływie dwóch lat, pod warunkiem że Tang nie zostanie uznany za winnego innych przestępstw.

Uzasadniając karę śmierci w zawieszeniu, sąd wziął pod uwagę, że były minister "szczerze wyznał swoje przestępstwa" i "aktywnie zwrócił większość nielegalnych zysków". Skazano go również na dożywotnie pozbawienie praw politycznych oraz konfiskatę całego majątku osobistego. Tang został usunięty ze stanowiska i objęty śledztwem antykorupcyjnym w 2024 roku.

Antykorupcyjna kampania

Jego proces jest kolejnym elementem kampanii antykorupcyjnej prowadzonej przez przywódcę ChRL Xi Jinpinga, który wielokrotnie przestrzegał, że korupcja stanowi "największe zagrożenie" dla Komunistycznej Partii Chin. Zwolennicy tej drakońskiej polityki podkreślają, że surowce kary skutkują oczyszczaniem elit z osób dopuszczających się przestępstw. Przeciwnicy uważają, że takie działania pozwalają Xi na usuwanie potencjalnych przeciwników politycznych.