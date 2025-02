Kilka minut po godz. 13 polskiego czasu w niedzielę sieci elektroenergetyczne Litwy, Łotwy i Estonii zostały zsynchronizowane z obszarem kontynentalnej Europy. Ruszyło połączenie LitPol Link, za pośrednictwem którego dokonano synchronizacji.

W sobotę rano kraje bałtyckie wstrzymały jakiekolwiek przepływy energii z Rosją i Białorusią / VALDA KALNINA / PAP/EPA

LitPol Link został wyłączony o godz. 11 polskiego czasu. Jak wynika z danych polskiego operatora przesyłowego energii elektrycznej PSE, ruszył ponownie o godz. 13:05. Załączenie linii oznacza synchronizację sieci państw bałtyckich z CESA.

O zsynchronizowaniu o godzinie 13:05 systemów elektroenergetycznych poinformowali również w komunikatach rynkowych operatorzy z Łotwy - AST i Estonii - Elering.

"Historyczna chwila"

W Wilnie odbywają się dziś uroczystości z okazji przyłączenia państw bałtyckich do europejskiej sieci energetycznej CESA. Wraz z prezydentami: Litwy, Łotwy i Estonii bierze w nich udział prezydent Duda. Obecni są także przedstawiciele Komisji Europejskiej: szefowa KE Ursula von der Leyen oraz komisarze ds. obronności Andrius Kubilius i ds. energii Dan Joergensen.

Prezydent Litwy Gitanas Nauseda ocenił w niedzielę, że przyłączenie państw bałtyckich do europejskiej sieci energetycznej to "historyczna chwila, która oznacza koniec długiej drogi, którą przebyły Litwa, Łotwa i Estonia". Od teraz osiągnęliśmy pełną niezależność energetyczną. Wizja presji politycznej i szantażu wreszcie jest za nami. Litwa wraz z Łotwą i Estonią podejmuje część wspólnej odpowiedzialności za kontrolę częstotliwości - powiedział.

Zauważył, że wojna Rosji przeciw Ukrainie drastycznie zmieniła postrzeganie zagrożeń wobec infrastruktury krytycznej w Europie.

Przekazał, że kolejnym celem jest budowa ważnych strategicznie połączeń elektrycznych między Polską a Litwą do roku 2030.

Prezydent Duda: Bardzo ważny moment

Przyłączenie Litwy, Łotwy i Estonii do europejskiej sieci energetycznej ma charakter przełomowy - ocenił przed wylotem do Wilna prezydent Andrzej Duda.

To bardzo ważny moment, dlatego że po raz pierwszy od upadku Związku Sowieckiego, od czasu kiedy Litwa, Łotwa i Estonia uzyskały niepodległość, przepną się one z tego jeszcze rosyjskiego systemu, w którym pozostają dzisiaj Rosja i Białoruś i zsynchronizują się z systemem Unii Europejskiej. Będą stanowiły razem z nami w ramach Unii Europejskiej całość zapewniającą bezpieczeństwo i suwerenność energetyczną - powiedział prezydent dziennikarzom przed wylotem do Wilna. Dodał, że jest to ważne wydarzenie również w kontekście współpracy w ramach Trójmorza.

Tryb "izolowanej wyspy"

W sobotę rano kraje bałtyckie wstrzymały jakiekolwiek przepływy energii z Rosją i Białorusią. Działały w tzw. trybie izolowanej wyspy. Oznacza to, że samodzielnie zarządzały częstotliwością i bilansowaniem swoich systemów. Tym samym kraje bałtyckie odcięły się od poradzieckiego systemu IPS/UPS i kontroli obszaru BRELL w Moskwie.



Jak poinformowali operatorzy: Litwy - Litgrid, Łotwy - AST i Estonii - Elering, w niedzielę rano przeprowadzono testy kontroli napięcia w sieci. Polegały na celowych jego zmianach i obserwacji reakcji automatycznych systemów przywracania właściwego napięcia. Próby przebiegły pomyślnie. Reakcje były poprawne, parametry pracy sieci zostały utrzymane, a dostawy energii nie były zagrożone - zaznaczyli operatorzy przesyłowi.

Synchronizacja po południu

Praca w trybie izolowanej wyspy trwała do godz. 13 w niedzielę. Wtedy to sieci krajów bałtyckich zostały zsynchronizowane z obszarem kontynentalnej Europy CESA (CESA - Continental Europe Synchronous Area) za pośrednictwem połączenia LitPol Link między Litwą a Polską. Zostało ono na krótko wyłączone, a następnie wznowiło pracę już jako połączenie synchroniczne.

Kraje bałtyckie jako ostatnie w UE nie były połączone z systemem przesyłowym Europy kontynentalnej CESA i funkcjonowały w ramach współpracy energetycznej wykorzystującej poradziecką infrastrukturę.