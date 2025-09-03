"Prezydent USA Donald Trump zaprosił mnie szczyt G20 w przyszłym roku" - poinformował Karol Nawrocki po spotkaniu w Białym Domu z Donaldem Trumpem. Przyszłoroczny szczyt G20 odbędzie się na Florydzie.

Polska zaproszona na szczyt G20 / Radek Pietruszka / PAP

We wtorek szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski poinformował, że w rozmowach ze swoim amerykańskim odpowiednikiem Marko Rubio zabiegał o przyjęcie Polski do G20.

To międzynarodowe forum skupiające 19 największych gospodarek świata oraz Unię Europejską. Celem organizacji jest koordynacja polityki gospodarczej, finansowej i rozwojowej na świecie. G20 powstało w 1999 roku w odpowiedzi na kryzysy finansowe lat 90., a od 2008 roku regularnie spotykają się także przywódcy państw członkowskich.

Polskie aspiracje do G20, związane są z faktem, że nasz kraj dołączył do grupy państw, których PKB po przeliczeniu na dolary przekracza bilion.

W związku z tym, że Polska weszła do klubu gospodarek bilionowych, zabiegałem o to, aby Stany Zjednoczone, będąc prezydencją grupy G20 w 2026 r., zaprosiły nas do tego grona - poinformował wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski po spotkaniu z sekretarzem stanu USA Marco Rubio.

W środę dobre wieści przekazał polski prezydent. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zaprosił mnie na szczyt G20 w przyszłym roku - poinformował Nawrocki.

Nawrocki zaprosił Trumpa do Polski

Prezydent RP Karol Nawrocki poinformował w środę po spotkaniu z przywódcą USA Donaldem Trumpem, że zaprosił go do Polski. Daty możliwej wizyty nie ustalono, ale prezydent Polski nie wykluczył, że może dojść do niej w przyszłym roku.

Nawrocki zaznaczył w rozmowie z polskimi dziennikarzami, że podczas spotkania w Białym Domu Trump dał Polsce gwarancję bezpieczeństwa i podkreślił polsko-amerykańską sojuszniczą współpracę w dziedzinie wojskowej.

Poinformował też, że w styczniu do Polski mają trafić myśliwce F-35, które Polska zamówiła w 2020 r. Maszyny budowane dla Polski pozostają do tej pory w USA, gdzie polscy piloci zostali wysłani na szkolenie.