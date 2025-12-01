Weto prezydenta jest za silne i prowadzi do paraliżu państwa - stwierdził szef MSZ Radosław Sikorski. W ubiegłym tygodniu Karol Nawrocki zawetował kolejne ustawy. "Prezydent jest zobowiązany do współdziałania z rządem i godnego reprezentowania Polski" - podkreślił Donald Tusk, odnosząc się z kolei do polityki zagranicznej.
- Szef MSZ Radosław Sikorski ocenił, że prezydenckie weto jest zbyt silne i prowadzi do paraliżu państwa.
- Premier Donald Tusk przypomniał, że zgodnie z konstytucją rząd prowadzi politykę zagraniczną, a prezydent powinien współpracować z rządem.
- Prezydent Karol Nawrocki zawetował ostatnio dwie ustawy: nowelizację Kodeksu wyborczego i ustawę o opodatkowaniu fundacji rodzinnych.
- Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl.
"Przypominam, że zgodnie z duchem Konstytucji z 1997 weto prezydenckie miało służyć ochronie praworządności a nie być instrumentem walki z rządem. Moim zdaniem jest za silne i prowadzi do paraliżu państwa" - napisał Radosław Sikorski na X.