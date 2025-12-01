Inny wpis dotyczący podziału władz zamieścił w niedzielę premier Donald Tusk. "Zgodnie z Konstytucją rząd prowadzi politykę zagraniczną. Prezydent jest zobowiązany do współdziałania z rządem i godnego reprezentowania Polski. Trzymajmy się wszyscy i zawsze tej zasady. Tak jest lepiej dla Polski" - czytamy na X.

Nawrocki: Wyłącznie wtedy korzystam z prawa weta

Prezydent Karol Nawrocki w ubiegły czwartek poinformował o zawetowaniu dwóch ustaw: nowelizacji Kodeksu wyborczego oraz nowelizacji ustawy dotyczącej opodatkowania fundacji rodzinnych. O ich zawetowaniu Karol Nawrocki poinformował na platformie X.

"Chcę jasno powiedzieć, że korzystam z prawa weta wyłącznie wtedy, gdy wymaga tego interes obywateli, przejrzystość prawa oraz stabilność państwa. To obywatele powierzyli mi tę prerogatywę, wybierając mnie w wyborach powszechnych" - napisał prezydent we wpisie.

W dołączonym do wpisu nagraniu podkreślił, że trzykrotnie wraz z zastosowaniem weta przedstawiał równocześnie własne projekty zmian, "by pokazać, że prezydenckie weto nie jest narzędziem destrukcji, lecz elementem odpowiedzialnej współpracy".

Apel prezydenta do rządu

Prezydent Nawrocki w czwartek zwrócił się również do rządu oraz premiera Donalda Tuska o konsultowanie projektów ustaw "już na wczesnym etapie prac". Takie działanie usprawniłoby proces legislacyjny, ograniczyłoby konieczność wetowania ustaw wadliwych, a przede wszystkim służyłoby obywatelom - podkreślił prezydent.

Dodał, że "głosy Polaków i ekspertów wskazują, że oczekują od prezydenta i rządu takiej współpracy".