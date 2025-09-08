4 osoby nie żyją, a co najmniej 15 osób zostało rannych - w tym sześć ciężko - w poniedziałek rano w strzelaninie przy wjeździe do Jerozolimy - poinformowało tamtejsze pogotowie ratunkowe. Dodano, że atak był prawdopodobnie atakiem terrorystycznym, a dwóch domniemanych sprawców zostało "wyeliminowanych".

Atak - najprawdopodobniej terrorystyczny - na skrzyżowaniu Ramot Road w anektowanej przez Izrael wschodniej Jerozolimie, 8 września 2025 / MENAHEM KAHANA/AFP/East News / East News

Do strzelaniny, która najprawdopodobniej jest atakiem terrorystycznym, doszło w poniedziałek rano przy wjeździe do Jerozolimy. Co najmniej 15 osób jest rannych, a 4 nie żyją. Policja podała, że zamknęła drogi dojazdowe, a "na miejsce zdarzenia zmierzają duże siły".

Reuters podał, że ratownicy medyczni, którzy przybyli na miejsce zdarzenia, znaleźli ofiary leżące na drodze i chodniku w pobliżu przystanku autobusowego.