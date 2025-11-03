Austria, znana z malowniczych krajobrazów i doskonałych warunków narciarskich, staje się tej zimy jednym z najbardziej pożądanych miejsc pracy w Europie. W obliczu rosnącego zapotrzebowania na pracowników w regionach turystycznych, szczególnie w sezonie zimowym, austriackie ośrodki narciarskie, hotele i restauracje pilnie poszukują nowych rąk do pracy. Oferty skierowane są nie tylko do obywateli Austrii, ale również do osób z całej Unii Europejskiej, w tym Polaków.

Ośrodki narciarskie poszukują pracowników (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Austriackie ośrodki narciarskie, hotele i restauracje pilnie poszukują pracowników na rozpoczynający się właśnie sezon zimowy.

Pracownicy mogą liczyć na zarobki w wysokości około 3 tys. euro miesięcznie, darmowe zakwaterowanie oraz różne benefity.

Obywatele Unii Europejskiej nie potrzebują specjalnych zezwoleń na pracę.

Jak informuje niemiecki magazyn "Focus", w regionach takich jak Karyntia i Styria dostępnych jest obecnie setki wakatów. Największe zapotrzebowanie dotyczy pracowników obsługi hotelowej oraz gastronomicznej — kelnerów, osób odpowiedzialnych za serwis oraz pracowników recepcji. Praca polega głównie na obsłudze gości, serwowaniu napojów oraz dbaniu o komfort turystów, którzy tłumnie odwiedzają austriackie Alpy w sezonie zimowym.

Co przyciąga kandydatów z całej Europy? Przede wszystkim atrakcyjne wynagrodzenie, które może sięgać nawet 3 tysięcy euro miesięcznie (ponad 12 tys. zł). Dodatkowo pracodawcy oferują darmowe zakwaterowanie w komfortowych warunkach — pokoje jednoosobowe z prywatną łazienką, dostępem do Wi-Fi oraz telewizorem to już niemal standard.

W wielu przypadkach pracownicy mogą liczyć także na zniżki na karnety narciarskie, a nawet bezpłatny dostęp do centrów wellness i innych atrakcji oferowanych przez ośrodki wypoczynkowe.

Praca dostępna dla obywateli Unii Europejskiej

Jednym z największych atutów pracy sezonowej w Austrii jest uproszczona procedura zatrudnienia dla obywateli Unii Europejskiej. Jak podkreśla "Focus", Polacy i inni Europejczycy nie potrzebują specjalnych zezwoleń na pracę. Wystarczy zarejestrować się w lokalnym urzędzie i przedstawić dowód ubezpieczenia zdrowotnego. W niektórych przypadkach wymagane może być również potwierdzenie kwalifikacji zawodowych, zwłaszcza przy bardziej specjalistycznych stanowiskach.

Rekrutacja prowadzona jest często za pośrednictwem unijnej agencji EURES, która wspiera mobilność pracowników na terenie całej Europy i pomaga znaleźć legalne oraz sprawdzone oferty zatrudnienia.

Austria nie jest wyjątkiem

Rosnące zapotrzebowanie na pracowników sezonowych nie dotyczy wyłącznie Austrii. Jak donosi "Focus", podobne inicjatywy pojawiają się w innych regionach Europy. Przykładem może być hiszpańska wioska Santa Cruz de Moya, gdzie burmistrz Virgilio Antón zachęca Europejczyków do przeprowadzki, oferując zatrudnienie w rzemiośle i rolnictwie. Takie działania mają na celu nie tylko wzmocnienie lokalnych gospodarek, ale również przeciwdziałanie depopulacji i ożywienie mniejszych miejscowości.