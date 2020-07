Od północy z niedzieli na poniedziałek w całej Portugalii obowiązuje stan alarmowy związany z dużymi pożarami występującymi na wschodzie oraz północy kraju. Rząd zapowiedział, że stan alarmowy potrwa co najmniej do wtorku.

Portugalia: Ogłoszono stan alarmowy w związku z dużymi pożarami / PAULO CUNHA / PAP/EPA

Ewentualne przedłużenie stanu alarmowego uzależnione jest od walki z żywiołem, który największych spustoszeń dokonał podczas weekendu w dystrykcie Castelo Branco, na wschodzie kraju. Z ogniem walczy tam ponad 1000 strażaków oraz 14 samolotów gaśniczych.



Zgodnie z przepisami o stanie alarmowym na terytorium całej Portugalii obowiązuje zakaz prac w kompleksach leśnych, a także na terenach rolnych przylegających do lasów. Nakazano też mobilizację jednostek straży pożarnej we wszystkich dystryktach kraju.



Władze portugalskiej obrony cywilnej ogłosiły, że w poniedziałek rano opanowano kilka pożarów w północnej części kraju i prowadzone jest dogaszanie ognia m.in. w gminach Ponte de Lima, Vinhais oraz Vila Flor, na północy. W dalszym ciągu strażacy walczą też z dużym pożarem w gminie Oleiros, na wschodzie.



Według ministra spraw wewnętrznych Eduarda Cabrity choć strażacy opanowali już główną część pożaru w Oleiros, to walka z żywiołem może potrwać tam nawet do środy. Szef MSW przekazał też kondolencje rodzinie zmarłego w walce z ogniem strażaka.





Komisarz UE ds. zarządzania kryzysowego Janez Lenarczicz zapewnił w niedzielę rząd Portugalii, że władze unijne udzielą Lizbonie wszelkiego możliwego wsparcia w związku z pożarem w gminie Oleiros.



Walkę z pożarami w Portugalii utrudnia silny wiatr oraz utrzymujące się od dwóch tygodni upały. W poniedziałek po południu spodziewana jest w niektórych częściach kraju temperatura powyżej 42 stopni Celsjusza.