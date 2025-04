W środkowej części Izraela szaleją pożary lasów. "To prawdopodobnie największy pożar w historii kraju" - ocenił w środę komendant jerozolimskiej straży pożarnej Szmulik Friedman. Władze Izraela zwróciły się o pomoc do kolejnych państw, m.in. Francji, Wielkiej Brytanii i Czech. Autonomia Palestyńska zaoferowała wysłanie swoich strażaków, Izrael na razie nie odpowiedział - podał portal Times of Israel.

