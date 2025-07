Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie planuje na razie ewakuacji do kraju Polaków ze wschodniej Krety - dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. Na tej greckiej wyspie strażacy walczą od wczoraj z dużymi pożarami.

Pożary na Krecie / AA/ABACA/Abaca / East News

Chodzi między innymi o okolice miasta Jerapetra. Tam na jednym z osiedli mieszkali polscy turyści. Swoje hotele musiało opuścić ponad 80 obywateli Polski, którzy wyjechali z biurem podróży Grecos.

Zostali oni w nocy przewiezieni do innej, bezpiecznej części wyspy. W swoim hotelu zostawili tylko najbardziej potrzebne rzeczy.

Pożar na Krecie / Gorąca Linia RMF FM

Rano przeglądałem portale: w nocy dojechały posiłki z Aten, a rano samoloty gaśnicze. Szkody są bardzo duże - powiedział w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Michałem Dobrołowiczem pan Krzysztof, który jest na miejscu.

"Sytuacja jest trudna"

Władze potwierdziły, że pożar całkowicie wymknął się spod kontroli i jak na razie strażakom nie udaje się powstrzymać ognia. W rozmowie z portalem creta24.gr zastępca burmistrza ds. obrony cywilnej Jerapetry stwierdził, że sytuacja jest trudna. Walkę z pożarem utrudnia silny wiatr.

Kilkoro turystów zostało ewakuowanych z plaży łodziami, bo ogień odciął im drogę ucieczki. W miejscowości Ferma koło Jerapetry płoną domy. Ich mieszkańców ewakuowano - podają lokalne portale.

Pożar na Krecie / Gorąca Linia RMF FM

Wiadomości o ewakuacji wysłano do mieszkańców i turystów w pięciu miejscowościach: Agia Fotia, Achlia, Galini, Ferma i Koutsounari.

Kilku mieszkańcom udzielono pomocy, ponieważ mieli trudności z oddychaniem, ale jak dotąd nie pojawiły się doniesienia o poważnych obrażeniach.

Z pożarem walczy 145 strażaków, którzy mają do dyspozycji 25 wozów i cztery śmigłowce gaśnicze. Władze w Atenach skierowały na wyspę posiłki.

Reakcja MSZ

Resort przypomina, że zagrożenie pożarowe jest tam duże, ale nie odradza wyjazdów do Grecji. Zaleca tylko śledzenie najnowszych komunikatów i dopasowywanie się do tego, co robią służby.