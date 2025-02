Watykan przekazał, że papież Franciszek ma zapalenie oskrzeli. "W celu kontynuowania swojej aktywności w piątek i sobotę będzie przyjmować gości na audiencjach w Domu Świętej Marty, gdzie mieszka" - podano w komunikacie. Dzień wcześniej papież mówił, że zmaga się z "silnym przeziębieniem".

Papież Franciszek / Shutterstock

W komunikacie przekazanym dziennikarzom mowa jest o "zapaleniu oskrzeli, na które papież choruje od kilku dni".



Podczas środowej audiencji generalnej 88-letni Franciszek zrezygnował z odczytania katechezy i powierzył jej lekturę swoim współpracownikom. Odczytane zostały m.in. jego słowa skierowane do obecnych na audiencji Polaków: "Zachęcam was do modlitwy za kapłanów i osoby konsekrowane, którzy posługują w krajach ubogich i ogarniętych wojną, zwłaszcza na Ukrainie, Bliskim Wschodzie i w Demokratycznej Republice Konga".

Papież Franciszek / ALESSANDRO DI MEO / PAP/EPA

Od początku Roku Świętego liczba spotkań i audiencji papieża dla poszczególnych grup wzrosła.



W niedzielę na placu Świętego Piotra papież ma przewodniczyć mszy z okazji Jubileuszu Wojska, Policji i Służby Bezpieczeństwa. To oficjalna nazwa pielgrzymki przedstawicieli tych formacji oraz ich zwierzchników z całego świata z okazji Roku Świętego.