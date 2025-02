Papież zmaga się z silnym przeziębieniem, co zmusiło go do zmiany planów podczas środowej audiencji generalnej w Auli Pawła VI w Watykanie. 88-letni Franciszek nie był w stanie samodzielnie przeczytać przygotowanego tekstu katechezy. Zamiast tego, zadanie to powierzono jednemu z jego współpracowników.

Papież Franciszek przybywający na środową audiencję / ALESSANDRO DI MEO / PAP/EPA Papież Franciszek, którego harmonogram jest zwykle intensywny, boryka się z kolejnymi problemami zdrowotnymi w ostatnich tygodniach. W połowie stycznia Ojciec Święty upadł w Domu św. Marty i doznał kontuzji prawego przedramienia. Biuro prasowe Watykanu informowało, że nie doszło do złamania, ale ręka została unieruchomiona. W grudniu 2024 roku Franciszek skończył 88 lat. W tym roku program zajęć i spotkań papieża jest szczególnie bogaty w związku z licznymi wydarzeniami Roku Świętego. W czasie środowej audiencji w Auli Pawła VI z udziałem kilku tysięcy osób przeziębiony, kaszlący papież przeczytał tylko skrót katechezy w języku hiszpańskim oraz na zakończenie pozdrowienia i apel po włosku. Pomyślmy o krajach, które cierpią z powodu wojny: o umęczonej Ukrainie, Izraelu, Sudanie, o tylu cierpiących państwach. Pamiętajmy o przesiedlonych z Palestyny i módlmy się za nich - mówił papież. Odczytane zostały także słowa papieża skierowane do obecnych na audiencji Polaków: "Zachęcam was do modlitwy za kapłanów i osoby konsekrowane, którzy posługują w krajach ubogich i ogarniętych wojną, zwłaszcza na Ukrainie, Bliskim Wschodzie i w Demokratycznej Republice Konga". Dla wielu ludzi ich obecność jest dowodem na to, że Bóg nieustannie o nich pamięta - podkreślił Franciszek. W pierwszy weekend lutego w Watykanie odbędzie się Jubileusz Wojska, Policji i Służby Bezpieczeństwa, na który przyjadą przedstawiciele tych formacji z wielu krajów, w tym z Polski. W niedzielę papież odprawi mszę z ich udziałem. Zobacz również: Strzelanina w metrze w Brukseli. Poszukiwani zamaskowani mężczyźni z kałasznikowami

