Papież Franciszek podczas niedzielnego spotkania z wiernymi w Watykanie odniósł się do obchodzonej jutro 80. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz. "Groza Holokaustu nie może być nigdy zapomniana ani zanegowana" - mówił Ojciec Święty.

Zwracając się do tysięcy osób przybyłych na południową modlitwę Anioł Pański, papież Franciszek przypomniał: Jutro obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, 80 lat od wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz.

Groza zagłady milionów Żydów i osób innych religii, do jakiej doszło w tamtych latach, nie może być ani zapomniana, ani zanegowana - podkreślił.

Wspomniał także o wielu zamordowanych chrześcijanach, wśród nich licznych męczennikach.

Następnie papież wezwał: Ponawiam mój apel o to, by wszyscy współpracowali w celu wytępienia plagi antysemityzmu, a także wszelkiej formy dyskryminacji i prześladowań religijnych. Budujmy razem świat bardziej braterski, bardziej sprawiedliwy, edukując młodzież, by miała serce otwarte dla wszystkich, w logice braterstwa, przebaczenia i pokoju.

W oknie Pałacu Apostolskiego stanęło obok papieża dwoje dzieci z włoskiej Akcji Katolickiej - to uczestnicy dorocznej inicjatywy Karawana Pokoju.

Niemiecki obóz Auschwitz - miejsce męczeństwa ponad miliona ludzi

27 stycznia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Tego dnia 80 lat temu Armia Czerwona wyzwoliła obóz Auschwitz. Stał się on symbolem zbrodni popełnionej przez Niemców na Żydach. To także miejsce kaźni Polaków, Romów i osób innej narodowości.

Główna ceremonia obchodów 80. rocznicy wyzwolenia obozu rozpocznie się 27 stycznia o godzinie 16:00. przed historyczną bramą byłego KL Auschwitz II-Birkenau.

Goście - ocalali, a także delegaci i inni uczestnicy - zasiądą w ustawionym tam ogromnym namiocie, który objął między innymi główną część historycznego budynku.

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu podało, że w ceremonii na miejscu weźmie udział około 3 tys. osób.