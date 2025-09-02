Ponad 1,1 tys. osób zginęło a co najmniej 3,2 tys. zostało rannych w trzęsieniu ziemi, które w poniedziałek nawiedziło Afganistan. Zniszczonych zostało ponad 8 tys. domów.

Zniszczenia po trzęsieniu ziemi w Afganistanie / SAMIULLAH POPAL / PAP/EPA

Do ponad 1100 ofiar śmiertelnych i co najmniej 3,2 tys. rannych wzrósł bilans trzęsienia ziemi we wschodnim Afganistanie - przekazał we wtorek Afgański Czerwony Półksiężyc.

Dodał, że w wyniku tej katastrofy zniszczonych zostało ponad 8 tys. domów.

Wcześniej informowano o co najmniej 800 zabitych i ok. 2,8 tys. rannych.

Do trzęsienia ziemi o magnitudzie 6, które spustoszyło wschodni Afganistan w pobliżu granicy z Pakistanem, doszło w niedzielę przed północą.