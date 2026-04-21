Obywatel Polski został w poniedziałek skazany za fotografowanie i nagrywanie ważnych amerykańskich instalacji wojskowych oraz samolotów, sprzętu i działań bez zgody dowódcy - poinformowała we wtorek prokuratura USA dystryktu Nevady.

Z dokumentacji sądowej wynika, że Michał R. przybył do Stanów Zjednoczonych, posługując się paszportem wydanym w Polsce, w celu nielegalnego fotografowania i nagrywania ważnych instalacji wojskowych i sprzętu — czytamy w komunikacie prokuratury.

Te obiekty fotografował bez zgody od dowódcy Michał R.

Dodano, że mniej więcej w dniach 7-14 kwietnia 2026 roku mężczyzna robił zdjęcia instalacji i sprzętu obiektów Nevada Test and Training Range (NTTR) i Tonopah Test Range (TTR) bez uprzedniego otrzymania zgody od dowódcy instalacji wojskowej. Są to poligony nuklearne.

Przekazano też, że Polak spotykał się ze znaturalizowanym obywatelem USA, który prowadzi stronę internetową DreamlandResort. Mężczyzna przekazywał tej osobie zdjęcia, nagrania wideo i audio.

11 kwietnia spotkał się z tą osobą w Las Vegas, by wziąć udział w transmitowanym na YouTube na żywo wydarzeniu pod tytułem "Nasz nieustraszony badacz terenowy Michał informuje o swojej niedawnej misji rozpoznawczej na Tikaboo Peak".

"Podczas transmisji pokazywano dużą liczbę zdjęć i nagrań" - przekazała prokuratura.

Polak przyznał się do jednego zarzutu

Obywatel Polski przyznał się do jednego zarzutu fotografowania instalacji obronnych bez zezwolenia i jednego zarzutu publikowania zdjęć instalacji obronnych bez zezwolenia. Został skazany na pozbawienie wolności w wymiarze, który już odbył.

Wspomniana przez prokuraturę strona internetowa poświęcona jest tzw. Strefie 51, czyli ściśle tajnej bazie sił powietrznych USA w Nevadzie. Według popularnej spiskowej teorii przechowywane są tam zwłoki istot pozaziemskich.