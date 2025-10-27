

"Cały personel biorący udział w zdarzeniu jest bezpieczny i w stabilnym stanie" - podała US Navy w oświadczeniu. Dodano również, że przyczyny obu zdarzeń są obecnie badane.



Do wypadków doszło w czasie, gdy prezydent USA Donald Trump przebywa w regionie, odbywając swoją pierwszą wizytę w Azji w swojej drugiej kadencji. W nadchodzących dniach podróż do kilku państw w Azji ma rozpocząć także sekretarz obrony Pete Hegseth.



Wcześniej w tym roku dwa amerykańskie samoloty spadły z lotniskowca USS Harry S. Truman podczas operacji na Bliskim Wschodzie.