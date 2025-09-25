Czy edukacja zdrowotna powinna być obowiązkowa? Za takim rozwiązaniem jest Radosław Potrac - zdobywca tytułu Nauczyciela Roku 2023. W Radiu RMF24 opowiadał, jak wyglądały pierwsze lekcje edukacji zdrowotnej, które prowadził i wskazał na niedociągnięcia związane z nowym przedmiotem. Gość Krzysztofa Urbaniaka mówił również o tym, dlaczego część uczniów zrezygnowała z tych zajęć.

Nauczyciel Roku 2023 Radosław Potrac / Radek Pietruszka / PAP

Radosław Potrac ma już za sobą pierwsze wrześniowe lekcje edukacji zdrowotnej. Jak wyglądały?

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nauczyciel Roku 2023 o edukacji zdrowotnej. "Pozytywne reakcje uczniów"

Były lekcjami zapoznawczymi. Ustalaliśmy zasady, normy, kontrakty. Budowaliśmy relacje i zespół właśnie po to, żeby uczniowie czuli się w grupie bezpiecznie. Są to grupy mieszane, często wielopoziomowe - np. 7 i 8 klasy - relacjonował nauczyciel. Staraliśmy się angażować siebie nawzajem i myślę, że to akurat się udało - dodał w Radiu RMF24.

Nauczyciel Roku 2023 był też pytany o to, dlaczego jego zdaniem część uczniów została wypisana z edukacji zdrowotnej. W odpowiedzi przywołał sytuację z własnej szkoły.

Spora liczba uczniów zrezygnowała ze względu na to, że są to bardzo późne godziny. Oni są zwyczajnie zmęczeni, ewentualnie mają inne zajęcia rozwijające, które kontynuują od lat. Edukacja zdrowotna jako przedmiot nieobowiązkowy w tej chwili przegrywa - wyjaśnił.

Co jest w programie edukacji zdrowotnej?

Program nowego przedmiotu od samego początku budzi kontrowersje i protesty - m.in. ze strony konserwatywnych polityków i hierarchów Kościoła katolickiego. Krzysztof Urbaniak poprosił więc swojego gościa o przypomnienie, czego właściwie mają się uczyć młodzi ludzie w ramach edukacji zdrowotnej.

Edukacja zdrowotna to taki przedmiot, którego celem jest wyposażenie dzieci w rzetelną, podstawową wiedzę, umiejętności oraz postawy, które umożliwiają skuteczne dbanie o zdrowie własne i innych we wszystkich jego wymiarach - tłumaczył Radosław Potrac.

Te wymiary to przede wszystkim zdrowie fizyczne, psychiczne, ale także społeczne, środowiskowe i cyfrowe. To są nie tylko obszary medyczne, ale także zagadnienia związane z emocjami, relacjami, odpowiedzialnością, wartościami, umiejętnością zadbania o własny dobrostan i dobrostan innych - wyliczał.

"Nauka podejmowania świadomych decyzji zdrowotnych"

Zdaniem Nauczyciela Roku 2023 edukacja zdrowotna może ułatwić młodym ludziom radzenie sobie z różnymi problemami.

To jest nauka podejmowania świadomych decyzji zdrowotnych, promowanie zdrowego stylu życia. To są takie rzeczy, które chyba każdy z nas jako rodzic chciałby swoim dzieciom zapewnić - ocenił Portac. Przyznał, że chciałby, aby edukacja zdrowotna była w przyszłości przedmiotem obowiązkowym.

Edukacja zdrowotna jest przedmiotem z całą pewnością potrzebnym. Ma wiele niedociągnięć wieku dziecięcego: brak podręcznika, brak materiałów, pomocy. Każdy z nauczycieli jest w stanie pracować tylko z podstawą programową i na jej podstawie realizować zajęcia. Zdecydowanie ułatwieniem byłoby, gdyby dysponować tym wszystkim, co powinno być przygotowane - stwierdził gość Radia RMF24.