Biorąc pod uwagę jedynie ostatnie wydarzenia, nagły wzrost zamówień pizzy w rejonie Pentagonu zbiegł się z atakiem Izraela na Iran 13 czerwca. Fanów pizzy w okolicach budynku Departamentu Obrony USA przybywało także choćby 13 kwietnia 2024 roku, gdy Iran przeprowadził na Izrael potężny atak powietrzny. Łącznie Pizza Index wskazał korelację między konfliktami międzynarodowymi i zamówieniami w fast foodach w 21 przypadkach.

Wskaźnik Pizza Index bywa porównywany do tzw. Waffle House Index, używanego w USA do oceny skali katastrof naturalnych na podstawie funkcjonowania sieci restauracji Waffle House. Jednak eksperci podkreślają, że w przypadku Pentagonu mamy do czynienia raczej z internetowym żartem niż poważnym narzędziem analitycznym.

Jak zauważa serwis Fast Company, nie ma niepodważalnych dowodów na to, by wzrost zamówień pizzy rzeczywiście korelował z ważnymi wydarzeniami politycznymi czy militarnymi. Wpływ na liczbę zamówień mogą mieć także inne czynniki, takie jak pogoda, promocje czy zwykłe preferencje pracowników.

Mimo braku naukowych podstaw, Pentagon Pizza Index stał się popularnym tematem wśród entuzjastów OSINT (Open Source Intelligence), czyli analizy ogólnodostępnych danych. Niektórzy traktują go jako ciekawostkę, inni - z przymrużeniem oka - próbują na jego podstawie przewidywać ruchy amerykańskiej administracji.

Warto pamiętać, że Pentagon Pizza Index to przede wszystkim internetowy fenomen i żart, a nie wiarygodne źródło informacji o działaniach rządu USA. Z drugiej strony analitycy potrafią porównywać nietypowe ruchy samolotów, aktywność przewozową i transportową oraz wskaźniki zużycia energii w pobliżu rządowych budynków. Dlaczego więc całkowicie ignorować kwestię pożywienia dla pracowników jednej z najważniejszych instytucji świata?