Lucas Hernandez, obrońca Paris Saint-Germain i reprezentacji Francji, oraz jego żona Victoria Triay zostali oskarżeni przez kolumbijską rodzinę o nielegalne sprowadzenie do Francji i wyzyskiwanie na terenie posiadłości sportowca pod Paryżem.

Piłkarz PSG Lucas Hernandez i jego żona oskarżeni o wyzysk kolumbijskiej rodziny / FRANCK FIFE/AFP/East News / East News

Według doniesień kolumbijskich i francuskich mediów, pięcioosobowa rodzina z Kolumbii twierdzi, że została sprowadzona do Francji przez Hernandeza i jego żonę, a następnie wykorzystywana do pracy bez odpowiednich zezwoleń. W pozwie imigranci zarzucają parze m.in. handel ludźmi oraz zatrudnianie "na czarno" między wrześniem 2024 i listopadem 2025 roku.

Rodzina miała wykonywać różnorodne obowiązki - od ochrony, przez sprzątanie i gotowanie, po opiekę nad dziećmi. Praca miała trwać nawet 24 godziny na dobę, a wynagrodzenie wypłacano w gotówce, bez umów i odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne. Według pozwu, miesięczne zarobki wahały się od 500 do 3000 euro.

Oświadczenie Hernandeza: „Nigdy nie działaliśmy ze złymi intencjami”

W środę na profilu Lucasa Hernandeza w serwisie X pojawiło się oświadczenie, w którym piłkarz i jego żona potwierdzili prowadzenie wobec nich czynności prawnych. Stanowczo zaprzeczyli jednak, by dopuścili się jakiegokolwiek przestępstwa.

"Sprawa ta jest aktualnie rozpatrywana w ramach odpowiednich procedur prawnych, gdzie liczą się fakty, a nie historie krążące w mediach społecznościowych" - podkreślili.

Dodali, że oskarżenia są dla nich bardzo bolesne, a ich celem była pomoc innym. "Otworzyliśmy swój dom i życie dla ludzi, którzy przedstawiali się jako przyjaciele" - napisali.

Małżeństwo zaznaczyło, że miało zapewnienie od Kolumbijczyków o uregulowaniu ich sytuacji prawnej we Francji. "Nigdy nie działaliśmy, kierując się złymi intencjami ani pogardą dla prawa. Zachowywaliśmy się jak ludzie, którzy boleśnie przekonali się, że współczucie można wykorzystać" - czytamy w oświadczeniu.

29-letni Lucas Hernandez od 2018 roku występuje w reprezentacji Francji, z którą zdobył mistrzostwo świata. Od 2023 roku jest zawodnikiem Paris Saint-Germain, wcześniej grał w Atletico Madryt i Bayernie Monachium.