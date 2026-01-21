Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało kolejną osobę w związku ze sprawą organizacji religijnej, która miała zarabiać na sprzedaży żywności przeznaczonej dla potrzebujących. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Europejska.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

CBA informuje, że zatrzymanie miało miejsce na Dolnym Śląsku. Nie precyzuje jednak miejscowości, nie podaje też żadnej informacji o tym, kogo zatrzymano.

Śledczy ustalili, że grupa religijna objęta śledztwem dostała 2,5 tys. ton żywności o wartości ponad 3,7 mln euro (15,8 mln zł) w ramach programu pomocy żywnościowej z funduszy europejskich na lata 2021-2027. Produkty nie były przeznaczone do sprzedaży. Miały za darmo trafić do potrzebujących.

"Organizacja religijna otrzymała również środki unijne na pokrycie kosztów administracyjnych, transportowych oraz magazynowania. Wartość przekazanych na ten cel środków wyliczono na ponad 500 tys. euro (2,2 mln zł)" - podkreśliło w komunikacie CBA.

Jak ustalono, organizacja sprzedawała część otrzymanej żywności. Robiła to w Polsce i za granicą.

Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte w kwietniu ub. r. Pod koniec maja ub. r. sprawę przejęła Prokuratura Europejska w Katowicach.

W lipcu ub. r. na polecenie Prokuratury Europejskiej funkcjonariusze policji zatrzymali sześć osób oraz przeszukali domy, biura i magazyny należące do zatrzymanych, a także teren parafii. Przeszukano również miejsca, gdzie żywność z programu pomocowego była nielegalnie sprzedawana.

Prokurator Prokuratury Europejskiej postawił zatrzymanym - czterem mężczyznom i dwóm kobietom - zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa oraz fałszowania dokumentów. 17 lipca 2025 r. Sąd na wniosek prokuratora zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec wszystkich podejrzanych.