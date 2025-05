Wietnamska policja zatrzymała mężczyznę, który złamał podłokietnik zabytkowego tronu, uznawanego za skarb narodowy. Jak się okazało, sprawca był pijany.

Pałac Thái Hòa w Hue / Shutterstock

W Wietnamie pijany mężczyzna uszkodził tron z czasów dynastii Nguyen.

Do incydentu doszło w Pałacu Thái Hòa w Hue.

Intruz wszedł na odgrodzony obszar pałacu, wspiął się na tron i złamał lewy podłokietnik krzesła ceremonialnego.

Tron ten wywodzi się z czasów dynastii Nguyen, ostatniej dynastii królewskiej Wietnamu, która panowała w latach 1802-1945.

Zniszczony eksponat znajduje się wewnątrz pałacu Thái Hòa w Hue. To najważniejsza budowla miasta, gdzie cesarze sprawowali władzę i odbywały się królewskie ceremonie.

Do zdarzenia doszło w sobotę ok. 12 czasu lokalnego (7 czasu polskiego). Jak informują wietnamskie media, mężczyzna wykazujący "objawy poważnego upojenia alkoholowego" wszedł do odgrodzonego linami obszaru pałacu i wspiął się na tron. Następnie "krzyczał bez ładu i składu" i złamał lewy podłokietnik krzesła ceremonialnego - podała państwowa strona internetowa.