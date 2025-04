Chwila nieuwagi wystarczyła, by warte ok. 50 mln euro gigantyczne płótno amerykańskiego artysty Marka Rothko zostało zniszczone. "Grey, Orange on Maroon, No. 8" wystawiane było w muzeum Boijmans Van Beuningen w Rotterdamie w Holandii. Zostało zadrapane przez dziecko.

Siedziba Museum Boijmans Van Beuningen / Shutterstock Nietypowy incydent podczas wystawy w muzeum Boijmans Van Beuningen w Rotterdamie. Dziecko zadrapało gigantyczne płótno amerykańskiego artysty Marka Rothko. Obraz z 1960 roku - według pisma AD jest wart ok. 50 mln euro. Muzeum przyznało, że na dziele widać małe rysy. "Poszukujemy ekspertów od konserwacji zarówno w Holandii, jak i za granicą. Sprawdzamy, jakie mogą być kolejne kroki, by odrestaurować obraz. Spodziewamy się, że będzie można go znowu pokazywać w przyszłości" - napisali przedstawiciele placówki w oświadczeniu dla CNN. Muzeum nie informuje, ile może kosztować naprawa obrazu, ani kto za nią zapłaci. Sophie McAloone, kierownik ds. konserwacji w Fine Art Restoration Company, powiedziała, że "nowoczesne, nielakierowane" obrazy, takie jak "Grey, Orange on Maroon, No. 8" Rothko, są "szczególnie podatne na uszkodzenia". Wynika to "z połączenia ich złożonych, nowoczesnych materiałów, braku tradycyjnej warstwy powłoki i intensywności płaskich pól kolorów, które sprawiają, że nawet najmniejsze obszary uszkodzeń są natychmiast dostrzegalne" - powiedziała. W tym przypadku zarysowanie górnych warstw farby może mieć znaczący wpływ na wrażenia wizualne - powiedziała McAloone. To nie pierwszy raz, gdy obrazy Rothko zostały zniszczone. Płótno z 1958 r. "Black on Maroon" zostało celowo zdewastowane w londyńskiej galerii Tate Modern w październiku 2012 r. Sprawca został skazany na dwa lata więzienia. Dzieła Marka Rothko sprzedawane są na aukcjach za miliony dolarów. Płótno "Untitled, 1968" sprzedano na aukcji w Sotheby’s w Nowym Jorku za niespełna 24 mln dolarów. Zobacz również: Szykuje się hit? Brad Pitt w nowym filmie reżysera "Konklawe"

