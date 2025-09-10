Holenderskie samoloty F-35 wsparły Polskę w zestrzeliwaniu rosyjskich dronów - poinformowały w środę media w Holandii, komentując operację z ostatniej nocy. Podkreślają, że to pierwszy przypadek, gdy Polska z pomocą sojuszników zneutralizowała rosyjskie bezzałogowce nad swoim terytorium.

Holenderskie F-35 od 1 września stacjonują w Polsce w ramach misji NATO (zdj. ilustracyjne) / ROB ENGELAAR / PAP/EPA

Holenderskie F-35 od 1 września stacjonują w Polsce w ramach misji NATO i uczestniczą w ochronie wschodniej flanki Sojuszu. Polskie wojsko oficjalnie podziękowało Holandii za wkład w zapewnienie bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej.

Publiczny nadawca NOS oraz dzienniki "NRC" i "AD" zauważają, że to przełomowy moment - Polska po raz pierwszy podczas tej wojny zneutralizowała takie zagrożenie w swojej przestrzeni powietrznej przy wsparciu sojuszników.



Media zauważają, że rosyjskie drony nie pierwszy raz naruszyły granice NATO, lecz tym razem reakcja była bezpośrednia i zdecydowana. "To jasny sygnał dla Moskwy, że Sojusz nie będzie tolerował eskalacji" - komentuje dziennik "de Volkskrant".



Minister spraw zagranicznych Holandii David van Weel napisał na portalu X: "Naruszenia przestrzeni powietrznej NATO przez rosyjskie drony są nie do zaakceptowania i stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy. Holandia zdecydowanie stoi po stronie Polski. NATO musi pozostać w gotowości, a ostrzejsze sankcje powinny wywrzeć większą presję na rosyjską gospodarkę wojenną".



Od grudnia w Polsce stacjonować będzie około 300 żołnierzy z Holandii wraz z dwoma systemami obrony powietrznej Patriot. Holenderski kontyngent ma do czerwca 2026 roku zabezpieczać logistyczne centrum NATO w ramach programu NSATU, który odpowiada za szkolenia i koordynację dostaw wsparcia wojskowego dla Ukrainy.



