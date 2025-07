Po ponad stu latach zakazu mieszkańcy i turyści mogą ponownie zażywać kąpieli w słynnej Sekwanie. To efekt wieloletnich starań i ogromnych inwestycji, które przywróciły rzece dawną świetność i zapewniły bezpieczeństwo kąpiącym się. Sprawdź, jak wygląda nowa era rekreacji nad brzegami najważniejszej rzeki Paryża.

Kąpieliska w sercu Paryża już otwarte / PAP/Abaca

W sobotę, 19 lipca, o godzinie 8:00 rano, dziesiątki entuzjastów zebrało się na brzegach Sekwany, by jako pierwsi od 1923 roku oficjalnie zanurzyć się w jej wodach. To wydarzenie, które na stałe zapisze się w historii francuskiej stolicy, jest zwieńczeniem dwóch dekad intensywnych działań na rzecz oczyszczenia rzeki.

Zakaz kąpieli w Sekwanie obowiązywał przez ponad sto lat. Wprowadzono go w 1923 roku z powodu wysokiego poziomu zanieczyszczeń oraz zagrożenia wypadkami spowodowanymi przez wzmożony ruch łodzi. Przez dekady kolejne władze miejskie podejmowały próby przywrócenia rzeki mieszkańcom, jednak dopiero teraz udało się osiągnąć ten cel.

Gigantyczne inwestycje i przełomowe zmiany

Kluczowym momentem dla przyszłości Sekwany okazały się przygotowania do ostatnich Igrzysk Olimpijskich. Władze miasta i regionu zainwestowały ponad 6 miliardów złotych w kompleksowy program oczyszczania rzeki. Prace objęły nie tylko usuwanie zanieczyszczeń, ale także modernizację infrastruktury kanalizacyjnej i wdrożenie nowoczesnych systemów filtracji.

Efekty są imponujące. Jak podkreśla Marc Guillaume, prefekt regionu Ile-de-France, cytowany przez "Guardian" woda w Sekwanie jest obecnie "wyjątkowej jakości". Codziennie prowadzone są testy na obecność bakterii E. coli i enterokoków - ich poziom jest nawet dziesięciokrotnie niższy od dopuszczalnych norm, a w niektórych przypadkach przekracza standardy bezpieczeństwa aż 25-krotnie.

Nowoczesne kąpieliska w sercu miasta

Dla miłośników wodnych atrakcji przygotowano trzy specjalnie wyznaczone strefy kąpielowe. Znajdują się one w najbardziej rozpoznawalnych punktach miasta: w pobliżu Wieży Eiffla, przy katedrze Notre Dame oraz we wschodniej części Paryża. Każda z nich została wyposażona w przebieralnie, prysznice oraz strefy wypoczynkowe stylizowane na plaże, mogące pomieścić do 300 osób jednocześnie.

Kąpieliska będą dostępne do 31 sierpnia, a wstęp jest bezpłatny w wyznaczonych godzinach. W zależności od lokalizacji, z kąpieli mogą korzystać osoby od 10 lub 14 roku życia. Każdy uczestnik musi wykazać się podstawowymi umiejętnościami pływackimi, korzystać z udostępnionych środków wypornościowych, a dzieci poniżej 14 lat muszą przebywać pod opieką dorosłych. We wszystkich strefach nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy.

Kąpiel w cieniu Wieży Eiffla. / PAP/Abaca

Nowe życie turystyczne Paryża

Otwarcie Sekwany dla miłośników kąpieli to nie tylko powrót do tradycji, ale także nowy impuls dla turystyki. Każdego roku do stolicy Francji przybywa około 50 milionów turystów, którzy najczęściej odwiedzają najbardziej znane atrakcje, takie jak Wieża Eiffla, Luwr czy katedra Notre Dame. Jednak coraz więcej osób szuka mniej oczywistych miejsc, by uniknąć tłumów i długich kolejek.

Eksperci podkreślają, że Paryż skrywa wiele nieodkrytych perełek - od parków na wiaduktach po ukryte winnice. Dzięki nowym kąpieliskom w Sekwanie miasto zyskuje kolejną, wyjątkową atrakcję, która pozwala poczuć prawdziwego ducha Paryża z dala od zatłoczonych ulic i muzeów.

Bezpieczeństwo i komfort na pierwszym miejscu

Władze miasta zapewniają, że bezpieczeństwo kąpiących się jest priorytetem. Oprócz codziennych badań jakości wody, na każdym kąpielisku obecni są wykwalifikowani ratownicy. Dostęp do stref kąpielowych odbywa się na zasadzie "kto pierwszy, ten lepszy" - nie ma potrzeby wcześniejszej rezerwacji miejsc.