W sobotę cyberatak na dostawcę systemów odpraw i boardingu zakłócił pracę wielu kluczowych europejskich lotnisk, w tym londyńskiego Heathrow, największego portu lotniczego na kontynencie. W efekcie doszło do licznych opóźnień i odwołań lotów, a pasażerowie zostali pozostawieni bez informacji.

Cyberatak sparaliżował systemy odpraw na największych lotniskach Europy / Shutterstock

Problemy dotknęły oprogramowania MUSE, dostarczanego przez Collins Aerospace, które obsługuje systemy odpraw dla wielu linii lotniczych na całym świecie. Spółka-matka, RTX, potwierdziła, że doszło do "cybernetycznego zakłócenia" oprogramowania na wybranych lotniskach, nie podając jednak szczegółów dotyczących sprawców ataku.

Wśród poszkodowanych znalazły się m.in. lotniska Heathrow, Berlin, Bruksela, a także Dublin i Cork w Irlandii. Największe utrudnienia dotyczyły elektronicznej odprawy pasażerów oraz nadawania bagażu, choć - jak zapewniał operator systemu - możliwe było przeprowadzenie odprawy manualnej.

Według danych serwisu analitycznego Cirium, do godziny 12:30 czasu polskiego odwołano 29 lotów z trzech głównych lotnisk: Heathrow, Berlina i Brukseli. W samą sobotę z Heathrow miało odlecieć 651 samolotów, z Brukseli 228, a z Berlina 226. W Brukseli doszło do czterech przekierowań lotów oraz opóźnień większości odlotów. Lotnisko w Brukseli poprosiło linie lotnicze o odwołanie połowy zaplanowanych na niedzielę odlotów, by uniknąć długich kolejek i kolejnych anulacji.

Pasażerowie zostali poproszeni o kontakt z liniami lotniczymi przed przyjazdem na lotnisko. Na berlińskim lotnisku informowano o wydłużonym czasie oczekiwania przy odprawie. Największe niemieckie lotnisko - Frankfurt - nie zostało dotknięte atakiem.

Niektóre linie lotnicze, jak easyJet, zapewniały, że ich operacje przebiegają normalnie. Delta Air Lines wdrożyła obejście problemu, by zminimalizować zakłócenia, a United Airlines informowały o drobnych opóźnieniach, ale bez odwołanych lotów. Ryanair i British Airways nie skomentowały sytuacji.

System jest podatny na ataki

Rafe Pilling, dyrektor ds. cyberbezpieczeństwa w firmie Sophos, podkreślił w rozmowie z agencją Reutera, że incydent uwidacznia "kruchą i wzajemnie powiązaną naturę cyfrowego ekosystemu, na którym opiera się współczesny transport lotniczy". Ekspert przypomniał, że w ostatnich miesiącach podobne ataki dotknęły już branżę motoryzacyjną i detaliczną w Wielkiej Brytanii.

Europejska Komisja poinformowała, że nie ma obecnie dowodów na "szeroko zakrojony lub poważny atak", ale śledztwo w sprawie przyczyn incydentu trwa. Brytyjskie i niemieckie służby cyberbezpieczeństwa pozostają w kontakcie z lotniskami.

Służby pracują nad przywróceniem pełnej funkcjonalności systemów, a pasażerowie muszą liczyć się z dalszymi utrudnieniami.