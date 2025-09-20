Litwa reaguje na kolejne naruszenie przestrzeni powietrznej państwa należącego do Sojuszu Północnoatlantyckiego przez Rosję. Szefowa resortu obrony Dovile Sakaliene zasugerowała na X-ie zestrzeliwanie rosyjskich samolotów wojskowych. Zaapelowała też do państw Sojuszu o, jak się wyraziła, "poważniejsze podejście" do prowokacji Rosji w przestrzeni powietrznej.
Trzy rosyjskie myśliwce MiG-31 wleciały w piątek rano w przestrzeń powietrzną Estonii w pobliżu wyspy Vaindloo w Zatoce Fińskiej i pozostawały tam przez około 12 minut. Do MSZ Estonii został wezwany charge d'affaires Rosji, któremu wręczono notę protestacyjną. Estonia zdecydowała się także złożyć wniosek w sprawie uruchomienia konsultacji na podstawie art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego, o czym poinformował premier Estonii Kristen Michal.