W ostatnich miesiącach życie prywatne Justina Trudeau, byłego premiera Kanady, ponownie znalazło się w centrum zainteresowania światowych mediów. Wszystko za sprawą jego nowego związku z amerykańską gwiazdą pop, Katy Perry. Teraz głos w tej sprawie zabrała Sophie Grégoire, była żona polityka, która w szczerym wywiadzie opowiedziała o swoich emocjach i codzienności po rozstaniu.
Sophie Grégoire, która przez lata towarzyszyła Trudeau w życiu publicznym i prywatnym, nie ukrywa, że rozstanie z mężem oraz jego nowy związek wywołały ogromne zainteresowanie mediów i opinii publicznej. Podczas rozmowy w podcaście "Arlene is Alone" Grégoire otwarcie przyznała, że życie w blasku fleszy nie jest łatwe, a medialne doniesienia mogą być wyjątkowo trudne do zniesienia.
Jesteśmy ludźmi i różne rzeczy nas dotykają. To normalne - powiedziała Grégoire. To, jak reagujemy na te sytuacje, jest naszą decyzją. Ja wybieram, by słuchać muzyki, a nie hałasu - dodała.
Ta metafora doskonale oddaje podejście byłej żony Trudeau do medialnego szumu. Zamiast skupiać się na plotkach i spekulacjach, stara się zachować spokój i dystans, koncentrując się na własnym dobrostanie i rozwoju.