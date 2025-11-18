Rozstanie i nowe życie

Sophie Grégoire i Justin Trudeau ogłosili separację w sierpniu 2023 roku, po 18 latach małżeństwa. Para doczekała się trójki dzieci: Xaviera, Elli-Grace i Hadriena. Rozstanie, choć szeroko komentowane, przebiegło w atmosferze wzajemnego szacunku i zrozumienia.

W ostatnich tygodniach świat obiegły zdjęcia Trudeau i Katy Perry, którzy najpierw zostali przyłapani na czułościach przez przypadkowego przechodnia, a następnie pojawili się razem publicznie podczas wizyty w paryskim kabarecie Crazy Horse, tuż przed urodzinami piosenkarki. To właśnie te wydarzenia wywołały kolejną falę spekulacji i komentarzy.

Emocje pod kontrolą

Sophie Grégoire nie ukrywa, że medialny szum wokół nowego związku byłego męża może być trudny do zniesienia. Jestem bardzo świadoma, że wiele rzeczy, które pojawiają się publicznie, może być dla mnie wyzwalaczem - przyznała. Ale to, co z tym zrobię, zależy już tylko ode mnie. Kobieta, którą chcę się stać w tej sytuacji, to również moja decyzja.

Była żona Trudeau podkreśliła, że nie zamierza tłumić swoich emocji. Pozwalam sobie na rozczarowanie, na złość, na smutek - wyznała. Wiem, jak ważne jest, by czuć te emocje, zwłaszcza jako osoba zaangażowana w działania na rzecz zdrowia psychicznego.

Nowe spojrzenie na rodzicielstwo

W trakcie rozmowy Grégoire sprostowała również, że nie uważa się za samotną matkę. Zdecydowanie nie jestem samotną mamą - zaznaczyła. Mam partnerstwo z ojcem moich dzieci, który darzy je ogromną miłością i jest dla nich bardzo obecny.

Sophie Grégoire swoją postawą daje przykład, jak radzić sobie z trudnymi emocjami i presją ze strony mediów. Jej szczerość i otwartość spotkały się z pozytywnym odbiorem, a słowa o wyborze własnej drogi i dbaniu o zdrowie psychiczne mogą być inspiracją dla wielu osób przechodzących przez podobne sytuacje.