Leon XIV odwiedził w drugim dniu swojej wizyty w Turcji miejscowość Iznik, czyli dawną Niceę - miejsce słynnego soboru sprzed 1700 lat. Mówił tam, że należy stanowczo odrzucić wykorzystywanie religii do usprawiedliwienia wojny i przemocy. Uroczystość miała charakter ekumeniczny, ale nie zaproszono na nią delegacji Patriarchatu Moskiewskiego.

Wspólna modlitwa ekumeniczna z udziałem papieża i przedstawicieli innych wyznań odbyła się na specjalnej platformie zbudowanej w pobliżu prac archeologicznych, prowadzonych w miejscu odkrycia na dnie jeziora pozostałości bazyliki świętego Neofita, znalezionych w 2014 roku dzięki zdjęciom lotniczym.

Papież odwiedził Iznik, by uczcić 1700. rocznicę Soboru Nicejskiego.

Wspólna modlitwa ekumeniczna odbyła się w pobliżu miejsca, gdzie mają znajdować się ruiny bazyliki św. Neofita, związanej z pierwszym soborem.

Papież podkreślił, że religia nie powinna usprawiedliwiać wojny, przemocy ani fanatyzmu.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele różnych wyznań chrześcijańskich, ale nie zaproszono Patriarchatu Moskiewskiego.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na stronę główną RMF24.pl

Papież odwiedził w piątek Iznik, miejscowość noszącą niegdyś nazwę Nicea. Uczestniczył tam w ekumenicznym spotkaniu modlitewnym w 1700. rocznicę Soboru Nicejskiego - wydarzenie, które uważane jest za kamień milowy w historii chrześcijaństwa.

W miejscowości, która położona jest w odległości ok. 140 kilometrów od Stambułu, w 325 roku odbyło się pierwsze powszechne zgromadzenie ok. 300 biskupów chrześcijańskich, zwołane przez cesarza Konstantyna I Wielkiego. Po tym, gdy zakończyły się prześladowania chrześcijan, cesarz postanowił zjednoczyć biskupów i doprowadzić do rozwiązania sporów.

Największym dziedzictwem tego pierwszego powszechnego soboru jest wciąż odnawiane wyznanie wiary.

Modlitwa ekumeniczna

Papieża Leona XIV powitały w Izniku setki osób.

Wspólna modlitwa ekumeniczna z udziałem papieża i przedstawicieli innych wyznań odbyła się na specjalnej platformie zbudowanej w pobliżu prac archeologicznych, prowadzonych w miejscu odkrycia na dnie jeziora pozostałości bazyliki świętego Neofita, znalezionych w 2014 roku dzięki zdjęciom lotniczym. Przypuszcza się, że to w tej świątyni odbył się Sobór Nicejski (zbudowana około 1600 lat temu na cześć zmarłego w 303 roku męczeńską śmiercią św. Neofita, została zniszczona w wyniku trzęsienia ziemi w 740 roku, a jej ruiny pochłonęło jezioro).

Papież obejrzał jej pozostałości z pokładu śmigłowca, który krążył nad akwenem. W chwili jego przybycia nad jeziorem zabrzmiał śpiew muezina.