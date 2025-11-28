Leon XIV odwiedził w drugim dniu swojej wizyty w Turcji miejscowość Iznik, czyli dawną Niceę - miejsce słynnego soboru sprzed 1700 lat. Mówił tam, że należy stanowczo odrzucić wykorzystywanie religii do usprawiedliwienia wojny i przemocy. Uroczystość miała charakter ekumeniczny, ale nie zaproszono na nią delegacji Patriarchatu Moskiewskiego.

Papież odwiedził w piątek Iznik, miejscowość noszącą niegdyś nazwę Nicea. Uczestniczył tam w ekumenicznym spotkaniu modlitewnym w 1700. rocznicę Soboru Nicejskiego - wydarzenie, które uważane jest za kamień milowy w historii chrześcijaństwa.

W miejscowości, która położona jest w odległości ok. 140 kilometrów od Stambułu, w 325 roku odbyło się pierwsze powszechne zgromadzenie ok. 300 biskupów chrześcijańskich, zwołane przez cesarza Konstantyna I Wielkiego. Po tym, gdy zakończyły się prześladowania chrześcijan, cesarz postanowił zjednoczyć biskupów i doprowadzić do rozwiązania sporów.

Największym dziedzictwem tego pierwszego powszechnego soboru jest wciąż odnawiane wyznanie wiary.

Modlitwa ekumeniczna

Papieża Leona XIV powitały w Izniku setki osób.

Wspólna modlitwa ekumeniczna z udziałem papieża i przedstawicieli innych wyznań odbyła się na specjalnej platformie zbudowanej w pobliżu prac archeologicznych, prowadzonych w miejscu odkrycia na dnie jeziora pozostałości bazyliki świętego Neofita, znalezionych w 2014 roku dzięki zdjęciom lotniczym. Przypuszcza się, że to w tej świątyni odbył się Sobór Nicejski (zbudowana około 1600 lat temu na cześć zmarłego w 303 roku męczeńską śmiercią św. Neofita, została zniszczona w wyniku trzęsienia ziemi w 740 roku, a jej ruiny pochłonęło jezioro).

Papież obejrzał jej pozostałości z pokładu śmigłowca, który krążył nad akwenem. W chwili jego przybycia nad jeziorem zabrzmiał śpiew muezina.

Papieża powitał ekumeniczny patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I - honorowy, formalny zwierzchnik milionów prawosławnych i zarazem bliski sojusznik Stolicy Apostolskiej, między innymi w kwestiach ekologii. Obecni byli reprezentanci innych Kościołów i wspólnot chrześcijańskich: protestanckich, anglikańskiej, prawosławnych.

Nie zaproszono delegacji Patriarchatu Moskiewskiego.

"Należy zdecydowanie odrzucić wykorzystywanie religii do usprawiedliwiania wojny i przemocy"

Papież powiedział w przemówieniu: W czasie pod wieloma względami dramatycznym, w którym ludzie są narażeni na niezliczone zagrożenia dla ich własnej godności, 1700. rocznica pierwszego Soboru Nicejskiego jest cenną okazją, aby zadać sobie pytanie, kim jest Jezus Chrystus w życiu współczesnych kobiet i mężczyzn, kim jest on dla każdego z nas. To pytanie jest wyzwaniem szczególnie dla chrześcijan, którzy ryzykują sprowadzenie Jezusa Chrystusa do roli charyzmatycznego przywódcy lub superczłowieka, co ostatecznie prowadzi do smutku i zamieszania - podkreślił Leon XIV.

Leon XIV wyraził przekonanie, że istnieją powszechne braterstwo i siostrzeństwo, niezależnie od pochodzenia etnicznego, narodowości, religii czy poglądów.

Jak wyjaśnił, religie ze względu na swoją naturę są depozytariuszami tej prawdy i powinny zachęcać ludzi, grupy ludzkie i narody do jej uznawania i praktykowania.

Należy zdecydowanie odrzucić wykorzystywanie religii do usprawiedliwiania wojny i przemocy, podobnie jak wszelkie formy fundamentalizmu i fanatyzmu, a drogą, którą należy podążać, jest braterskie spotkanie, dialog i współpraca - oświadczył.

Wizytę w Izniku i udział w rocznicowych obchodach planował papież Franciszek. Leon XIV zrealizował jego plany.