Fundacja PZU wystąpiła do Fundacji Klubów "Gazety Polskiej" o zwrot ponad 4 milionów złotych - ustalili dziennikarze RMF FM. Chodzi o dotacje udzielane temu środowisku w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości. Fundacja PZU złożyła w sądzie pozwy cywilne, ale też zawiadomiła prokuraturę o możliwym popełnieniu przestępstwa.

Redaktor naczelny "Gazety Polskiej" Tomasz Sakiewicz podczas IX Nadzwyczajnego Zjazdu Klubów „Gazety Polskiej” w Spale / Piotr Polak / PAP

Więcej aktualnych informacji z Polski znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

Ponad 4 miliony złotych to suma darowizn, które Fundacja Klubów "Gazety Polskiej" miała otrzymać od Fundacji PZU w latach 2016-2023. Z dokumentów sądowych, do których dotarliśmy, wynika, że fundacja największego polskiego ubezpieczyciela zarzuca organizacji Tomasza Sakiewicza wydawanie pieniędzy na cele polityczne, sprzeczne z umową.

Oto jeden z przykładów. Zdaniem Fundacji PZU Fundacja Klubów "Gazety Polskiej" dostała pieniądze na kampanię informacyjną przed referendum z 15 października 2023 roku. Dotyczyło ono niewpuszczania migrantów, budowy muru na granicy z Białorusią, podwyżki wieku emerytalnego i prywatyzacji.

Fundacja Klubów "Gazety Polskiej" miała za pieniądze PZU budować świadomość obywatelską, tymczasem - według obecnych władz ubezpieczyciela - zajmowała się propagandą polityczną zgodną z celami Prawa i Sprawiedliwości, a że referendum odbywało się tego samego dnia co wybory parlamentarne, to całość mogła być nielegalnym finansowaniem kampanii wyborczej PiS w walce z Koalicją Obywatelską.

Stanowisko Fundacji Klubów "Gazety Polskiej"

PZU odmawia komentarza. Poprosiliśmy jednak o stanowisko Fundację Klubów "Gazety Polskiej". Przesłany nam komentarz publikujemy w całości:

W odpowiedzi na nadesłane zapytanie informuję, że nasza Fundacja Klubów "Gazety Polskiej" jest rzetelnym partnerem realizującym wiele różnorodnych projektów, począwszy od 2012 roku.

Jednocześnie wskazuję, że Fundacja Klubów "Gazety Polskiej" powołana została w 2012 roku i na przestrzeni ostatnich 13 lat swojego istnienia wszelkie projekty realizowała z najwyższą starannością, ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o interes społeczny i prawidłowość rozliczeń z partnerami i darczyńcami. Przez cały okres istnienia Fundacji, która aktywnie działa przy realizacji projektów społecznych, dokonywane przez Fundację rozliczenia nigdy nie były kwestionowane.

Sprawa powództwa Fundacji PZU przeciwko Fundacji Klubów "Gazety Polskiej" jest całkowicie niezrozumiała, ponieważ wszelkie środki pozyskane od Fundacji PZU na podstawie umowy darowizny z poleceniem zostały wydatkowane zgodnie z wolą darczyńcy tj. w zgodzie z postanowieniami tejże umowy. Co więcej Fundacja PZU była rzetelnie informowana o procesie realizacji projektu jak i otrzymała w wymaganym terminie sprawozdanie końcowe z jego wykonania, które zostało przez Fundację PZU formalnie zatwierdzone uchwałą Zarządu Fundacji PZU.

W związku z powyższym, z uwagi na dokonanie zatwierdzenia sprawozdania końcowego przez Fundację PZU, Fundacja Klubów "Gazety Polskiej" uznaje projekt za ostatecznie rozliczony przez darczyńcę.

Powództwo sądowe odbieram jako pozbawiony podstaw atak na Fundację Klubów "Gazety Polskiej", która rzetelnie wywiązuje się ze wszystkich realizowanych zadań.

Fundacja Klubów "Gazety Polskiej" wszelkich należnych jej praw będzie dochodzić z wykorzystaniem właściwej drogi prawnej.

Z poważaniem,

Ewa Wójcik

Prezes Fundacji Klubów "Gazety Polskiej"