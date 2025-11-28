W ostatnich dniach paliwa na polskich stacjach, nie licząc benzyny, wyraźnie podrożały. Eksperci mają jednak dobre wieści - od początku grudnia ceny powinny spadać.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Więcej informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Analitycy portalu e-petrol.pl zwrócili w piątek uwagę, że w ostatnich dniach listopada na polskich stacjach paliw wyraźnie podrożał olej napędowy, którego cena wzrosła w ciągu tygodnia o 14 groszy. Jest to też najwyższy poziom od ponad 10 miesięcy.

"Więcej za tankowanie płacą też kierowcy samochodów z instalacją LPG, a ze zwyżkowej tendencji wyłamała się jedynie benzyna" - podali eksperci.

Dodali, że duży wzrost cen na rynku diesla i niewielka obniżka detalicznych notowań 95-oktanowej benzyny E10 powodują, iż różnica w cenie tych paliw sięga 39 groszy.

"Z tak wyraźną przewagą cenową benzyny nie mieliśmy do czynienia od marca 2023 roku" - wskazali.

Obecnie litr oleju napędowego kosztuje średnio 6,33 zł. Droższy o 5 groszy niż w ubiegłym tygodniu jest autogaz, za który trzeba zapłacić 2,64 zł/l. Tańsza jest jedynie benzyna; cena Pb95 spadła o 3 grosze na litrze, do 5,94 zł.

Eksperci wskazują, kiedy ceny spadną

Analitycy portalu e-petrol.pl mają jednak dobre wieści - od początku grudnia ceny paliwa na stacjach powinny spadać, a z obniżek powinni cieszyć się wszyscy tankujący.

Eksperci prognozują, że litr benzyny Pb98 będzie kosztować od 6,59 do 6,71 zł, Pb95 między 5,82 a 5,94 zł, oleju napędowego w przedziale 6,22-6,34 zł, a autogazu - między 2,62 a 2,68 zł.