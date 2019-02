"Brakuje lekarstw, wszystkiego brakuje. Czasami jestem zmuszona leczyć się ziołami, bo nie mogę niczego kupić” – usłyszał specjalny wysłannik RMF FM do Wenezueli Patryk Michalski od klientki jednej z aptek w Caracas. Półki w sklepach świecą pustkami. Mało kogo stać na to, by kupić cokolwiek. czytaj więcej